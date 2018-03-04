Ученые: Лечение онкологии стало возможным благодаря вирусу из гейзеров Йеллоустона

Штамм Acidianus во время опытов показал, что может видоизменять свою лимонообразную форму на цилиндрический аналог. Это помогает ему проникать в патологические клетки опухолей и прекращать их деление. Кроме того, вирус отлично запоминает информацию ДНК и РНК, чтобы потом передавать ее организму.При записи нужной информации в его клетки, ученые смогут изменить настройки образований и прекратить дальнейшее развитие недуга. Данное открытие было подтверждено исследованиями с использованием криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.