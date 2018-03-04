Ученые: Лечение онкологии стало возможным благодаря вирусу из гейзеров Йеллоустона
Американские ученые обнаружили в гейзерах Йеллоустона вирус, который может помочь в лечении онкологии. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Штамм Acidianus во время опытов показал, что может видоизменять свою лимонообразную форму на цилиндрический аналог. Это помогает ему проникать в патологические клетки опухолей и прекращать их деление. Кроме того, вирус отлично запоминает информацию ДНК и РНК, чтобы потом передавать ее организму.
При записи нужной информации в его клетки, ученые смогут изменить настройки образований и прекратить дальнейшее развитие недуга. Данное открытие было подтверждено исследованиями с использованием криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.
Штамм Acidianus во время опытов показал, что может видоизменять свою лимонообразную форму на цилиндрический аналог. Это помогает ему проникать в патологические клетки опухолей и прекращать их деление. Кроме того, вирус отлично запоминает информацию ДНК и РНК, чтобы потом передавать ее организму.
При записи нужной информации в его клетки, ученые смогут изменить настройки образований и прекратить дальнейшее развитие недуга. Данное открытие было подтверждено исследованиями с использованием криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40