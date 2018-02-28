Ксения Бородина имеет свои салоны красоты, но ездит в чужие

Ксения похвалила шикарный интерьер, удобное расположение и «сервис на уровне», и поздравила владельцев с открытием.Но пользователи отметили, что данная публикация не больше, чем рекламный пост и обратили внимание, что Бородиной подпиливают «накрашенные ноготочки, как на ручках, так и на ножках».Фолловеры удивились тому, что ведущая телестройки рекламирует заведения конкурентов и насмешила многих постановочным кадром. При этом фанаты Ксении Бородиной остались ей верны, и похвалили «ножки миниатюрные и изящные пальчики».