Ксения Бородина имеет свои салоны красоты, но ездит в чужие
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в Instagram известием, что открылся новый салон красоты и она, несмотря на наличие своих подобных заведений, любит приезжать в салоны знакомых.
Ксения похвалила шикарный интерьер, удобное расположение и «сервис на уровне», и поздравила владельцев с открытием.
Но пользователи отметили, что данная публикация не больше, чем рекламный пост и обратили внимание, что Бородиной подпиливают «накрашенные ноготочки, как на ручках, так и на ножках».
Фолловеры удивились тому, что ведущая телестройки рекламирует заведения конкурентов и насмешила многих постановочным кадром. При этом фанаты Ксении Бородиной остались ей верны, и похвалили «ножки миниатюрные и изящные пальчики».
Ксения похвалила шикарный интерьер, удобное расположение и «сервис на уровне», и поздравила владельцев с открытием.
Но пользователи отметили, что данная публикация не больше, чем рекламный пост и обратили внимание, что Бородиной подпиливают «накрашенные ноготочки, как на ручках, так и на ножках».
Фолловеры удивились тому, что ведущая телестройки рекламирует заведения конкурентов и насмешила многих постановочным кадром. При этом фанаты Ксении Бородиной остались ей верны, и похвалили «ножки миниатюрные и изящные пальчики».