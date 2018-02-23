Полиэтилен стал главной экологической угрозой и является скрытым убийцей планеты

В 1908 году швейцарский специалист Жак Эдвин Бранденбергер решил сделать из целлофана новое покрытие для скатерти, но опыты оказались неудачными, и было решено использовать его для создания пленки. Однако привычные пакеты сменили полиэтиленовые аналоги, отличающиеся прочностью и экономичностью. Первые партии товара в американских магазинах были встречены одобрительными отзывами потребителей, а дальше в них уже заворачивали хлеб вместе с другой выпечкой. Затем производства оснастили специальной техникой для автоматической обработки продукции, так что в 70-х годах объем пакетов в европейских странах превысил 11 миллионов штук. Сырье включает в себя побочные нефтепродукты после перегонки топлива, а пакеты изготовляются методами разного давления. Потому товары с высокой плотностью издают характерное шуршание, а низкий аналог добавляет им гладкость. Прозрачные собратья используются для хранения круп, сахара и соли, затем стали появляться пакеты с ручками и другие разновидности, включая мешки для мусора.В 2003 году 80% данной категории товаров были созданы из этого вещества, но тогда никто не задумывался, что разложение одного мешка длится 1000 лет или может храниться вечно. На свалках они распадаются на части, выделяя ядовитые токсины, хотя производители активно говорят о переработке сырья. Только 2% реально проходит данную процедуру, а остальная часть продолжает уничтожать обитателей Земли. Личинки индийской и восковой моли являются природными спасителями, но для этого нужно соединять их вместе с материалом, а при сжигании атмосферные слои насыщаются опасными углеводородными соединениями. В океанах плавают тонны пластика и пакетов, становящихся пищей для рыб. Крупные обитатели глубин принимают их за медуз, после чего умирают мучительной смертью.Сейчас существуют биоразлагаемые аналоги, содержащие молекулы растительного происхождения. Бактерии почвы быстро уничтожают наполнители, но пористые части после распада угрожают здоровью людей и представителей фауны. Ученые во время исследований нашли в организме добровольцев 100 синтетических веществ, которых не было 50 лет назад. Такие открытия стали причиной принятия мер безопасности во многих странах. Датчане с помощью налога на бесплатную выдачу пакетов в магазинах смогли на 90% сократить потребление данного товара, после чего их поддержали многие европейские коллеги. На австралийском острове Кенгуру вообще запрещено такое производство, что также касается штата Гавайи. В 90-х годах дожди стали причиной засорения канализации пакетами и вызвали наводнение, после которого погибло много жителей Бангладеша. Затем использование пакетов нанесло сильный ущерб природе, так что власти Сингапура и Тайваня запретили данный товар на территории стран, а туристы получают штрафы, не зная о ситуации. Россияне пока не слышат призывы экспертов и продолжают производить товары, хотя люди уже начали возвращаться к бумажным и целлофановым вариантам.