Создан сайт для отслеживания положения автомобиля Илона Маска Tesla в космосе

Недавно разработанный контент Whereisroadster.com покажет любому, кто интересуется космическими инновационными достижениями, где в данное время находится автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Главным достижением сайта является то, что он отслеживает траекторию космического полета в режиме реального времени. Кроме того, на сайте все время обновляется информация о том, насколько километров Tesla Roadster удалился от Земли и насколько он приблизился к Марсу. Также имеется информация о скорости его полета.Более того, любой желающий сможет смоделировать траекторию полета авто Илона Маска вплоть до осени 2020 года. Предположительно, в это время он будет находиться к Красной планете в непосредственной близости.Создателем сайта является конструктор Бен Пирсон. Ученый сообщил, что заключил некоторые договоренности с NASA для использования данных лаборатории космического агентства, так как, по словам инженера, он еще при запуске заметил огромный интерес у всемирного общества к дальнейшей судьбе Tesla Roadster, поэтому решил таким образом удовлетворить любопытство любителей космоса.