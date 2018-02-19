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Создан сайт для отслеживания положения автомобиля Илона Маска Tesla в космосе

Личный автомобиль изобретателя-миллиардера Илона Маска Tesla Roadster вот уже несколько недель находиться в открытом космосе на борту успешно запущенной компанией Маска SpaceX тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Весь мир следит за его полетом, а недавно появился сайт, отслеживающий местоположение автомобиля в космосе в режиме реального времени.

Создан сайт для отслеживания положения автомобиля Илона Маска Tesla в космосе


Недавно разработанный контент Whereisroadster.com покажет любому, кто интересуется космическими инновационными достижениями, где в данное время находится автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Главным достижением сайта является то, что он отслеживает траекторию космического полета в режиме реального времени. Кроме того, на сайте все время обновляется информация о том, насколько километров Tesla Roadster удалился от Земли и насколько он приблизился к Марсу. Также имеется информация о скорости его полета.

Более того, любой желающий сможет смоделировать траекторию полета авто Илона Маска вплоть до осени 2020 года. Предположительно, в это время он будет находиться к Красной планете в непосредственной близости.

Создателем сайта является конструктор Бен Пирсон. Ученый сообщил, что заключил некоторые договоренности с NASA для использования данных лаборатории космического агентства, так как, по словам инженера, он еще при запуске заметил огромный интерес у всемирного общества к дальнейшей судьбе Tesla Roadster, поэтому решил таким образом удовлетворить любопытство любителей космоса.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:25
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