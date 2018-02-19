Ученые: Терпеливость является важным признаком высокого интеллекта

Они провели исследование с участием приматов. Животным предложили выбрать между посудой, наполненной ягодами, или подождать, пока сюда не поставят аналог большого размера. В результате часть особей предпочли ждать и получить желаемое лакомство, что уже показало их интеллектуальность.Затем опыт был проведен с детьми в возрасте от 4 до 6 лет. Они могли получить сладости сразу или проявить терпение, чтобы иметь большой выбор любимых продуктов. Такие наблюдения за процессами позволили ученым сделать выводы, что данный фактор помогает людям добиться больших успехов в жизни по сравнению с торопливыми сверстниками.