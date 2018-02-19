АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Ученые: Терпеливость является важным признаком высокого интеллекта

Американские ученые выяснили, что терпеливость является важным признаком высокого интеллекта. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они провели исследование с участием приматов. Животным предложили выбрать между посудой, наполненной ягодами, или подождать, пока сюда не поставят аналог большого размера. В результате часть особей предпочли ждать и получить желаемое лакомство, что уже показало их интеллектуальность.

Ученые: Терпеливость является важным признаком высокого интеллекта


Затем опыт был проведен с детьми в возрасте от 4 до 6 лет. Они могли получить сладости сразу или проявить терпение, чтобы иметь большой выбор любимых продуктов. Такие наблюдения за процессами позволили ученым сделать выводы, что данный фактор помогает людям добиться больших успехов в жизни по сравнению с торопливыми сверстниками.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кендалл Дженнер рассказала, почему избегает
Группа ГАЗ приступила к контрактной сборке Skoda
Австралийка из Мельбурна родила самого тяжелого
Певица Алсу сделала долгий перерыв в карьере
Трамп назвал Опру Уинфри "неуверенной и
Анне Грачевской отказали в выезде в Россию на
Ученые: Терпеливость является важным признаком
В музеях КНР и Южной Кореи появятся восковые
Ученые: Смартфоны становятся виновниками
Мировой рынок легковых авто в январе вырос на 7%
Ученые предложили искать инопланетную жизнь по
Компания Samsung не может реализовать достаточно
Анастасия Макеева купила новую квартиру и
В Сети появилось шпионское фото новой версии
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram
Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников
Татьяна Тарасова считает, что отечественные
«Россети» могут стать совладельцем ФК «ЦСКА»
Сергей Лазарев опубликовал фото со своим сыном на
Валентина Талызина призналась, что вместо дочери
Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел
Samsung будет предлагать подарки к Galaxy Note 8
В продажу поступил внедорожник Mitsubishi Pajero
В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается
Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе
Французский горнолыжник Матьё Фэвр изгнан из
Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в
Авиакомпания S7 планирует купить 100 укороченных
Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и
Просмотреть все новости