6-летняя девочка требует от NASA снова сделать Плутон планетой

Были официальные попытки снова представить Плутон как девятую планету Солнечной системы. Но это осложняется тем, что многие определения «планеты», которые включает Плутон, имеют другие карликовые планеты в нашей системе, такие как Церера, Хаумеа, Эрис, Макемаке, и бесчисленных других, еще не обнаруженные.Тем не менее, шестилетняя ирландская девочка написала открытое письмо NASA, требуя возвращения Плутону планетного статуса, приложив к письму многочисленные детские видеоролики о Солнечной системе, за которой она смотрела. Кара Люси О'Коннор и ее учитель написали письмо в космическое агентство в надежде, что они, наконец, передумают.В письме приводятся некоторые аргументы, которые большинство астрономов никогда бы даже не предприняли. В заключение она сообщила NASA, что им «нужно решить эту проблему для меня», и она получила официальный ответ от директора NASA Джеймса Грина.«Я согласен с тобой в том, что Плутон действительно крут, на самом деле, кто бы мог подумать, что у Плутона есть сердце? ... Это захватывающий мир, который, кажется, постоянно меняется. Для меня это не столько вопрос о том, является ли Плутон карликовая планета или нет, как то, что Плутон - это захватывающее место, которое нам нужно продолжать изучать. Я надеюсь, что вы откроете новую планету, и если вы продолжите хорошо учиться в школе, мы увидим вас в NASA в лице еще одного выдающегося ученого"Космический зонд NASA New Horizons летал над карликовой планетой в течение последних нескольких лет, давая некоторые из наших лучших взглядов на Плутон. Поэтому, возможно, Грин прав - неважно, является ли Плутон карликовой планетой или нет, потому что он все еще изучается. И у NASA есть аналогичные планы для Цереры и, возможно, будущих карликовых планет, когда они их откроют.