Ученые: Смартфоны становятся виновниками возникновения болезни Альцгеймера
Несмотря на то, что смартфоны стали привычной частью жизни современного человека, британские ученые после исследования сделали неутешительные выводы. Оказалось, что они становятся виновниками возникновения болезни Альцгеймера.
Кроме того, гаджеты вызывают многие хронические недуги, а также провоцируют онкологию и проблемы с сердцем. Причиной стал синий свет, негативно воздействующий на различные органы и сетчатку глаза. Также это относится к памяти из-за замедления процессов метаболизма у лиц, достигших 30 лет.
Ученые отметили, что чрезмерное увлечение технологиями в молодом возрасте может стать фактором развития серьезного недуга. После опроса стало известно, что 20% лиц уже находятся в зоне риска, но их число заметно увеличивается.
Кроме того, гаджеты вызывают многие хронические недуги, а также провоцируют онкологию и проблемы с сердцем. Причиной стал синий свет, негативно воздействующий на различные органы и сетчатку глаза. Также это относится к памяти из-за замедления процессов метаболизма у лиц, достигших 30 лет.
Ученые отметили, что чрезмерное увлечение технологиями в молодом возрасте может стать фактором развития серьезного недуга. После опроса стало известно, что 20% лиц уже находятся в зоне риска, но их число заметно увеличивается.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00