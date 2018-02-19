Ученые: Смартфоны становятся виновниками возникновения болезни Альцгеймера

Кроме того, гаджеты вызывают многие хронические недуги, а также провоцируют онкологию и проблемы с сердцем. Причиной стал синий свет, негативно воздействующий на различные органы и сетчатку глаза. Также это относится к памяти из-за замедления процессов метаболизма у лиц, достигших 30 лет.Ученые отметили, что чрезмерное увлечение технологиями в молодом возрасте может стать фактором развития серьезного недуга. После опроса стало известно, что 20% лиц уже находятся в зоне риска, но их число заметно увеличивается.