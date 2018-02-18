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Древние светящиеся артефакты из Эквадора могут принадлежать исчезнувшим цивилизациям

Во время экспедиции на территории Эквадора археолог Элиас Сотомайор обнаружил пещеру с 90-метровым туннелем, где находились древние светящиеся каменные артефакты. Ученые до сих пор не могут выяснить, кто был мастером изделий 17000 лет назад, и имеют версию, что они могут принадлежать исчезнувшим цивилизациям.

Все предметы сделаны с удивительной точностью, а также излучают голубоватое свечение. Символы на них относятся к раннему санскриту, но они не относятся к местным культурам континента. Небольшая пирамида с человеческим глазом и 21-сантиметровым размером напоминает об иллюминатах, а дальше была замечена королевская кобра в лучах ультрафиолета. Местное население не могло видеть эту змею в реальности, да и технологии обработки материалов стали известны ученым только в 20 веке.

Древние светящиеся артефакты из Эквадора могут принадлежать исчезнувшим цивилизациям


Нефритовая чаша сразу показала умение загадочные мастеров, использующих в работе новейшие технологии. Больше всего экспертов поразили виды звездной карты неба, виднеющейся на этих сокровищах. Кроме созвездия Орион там есть звезда Альдебаран и другие небесные тела, расположенные в аналогах Тельца и Близнецов. Пока неизвестно, почему люди уделяли столько внимания данным участкам Солнечной системы, или это было посланием для потомков, оставленное ушедшими расами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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