Древние светящиеся артефакты из Эквадора могут принадлежать исчезнувшим цивилизациям

Все предметы сделаны с удивительной точностью, а также излучают голубоватое свечение. Символы на них относятся к раннему санскриту, но они не относятся к местным культурам континента. Небольшая пирамида с человеческим глазом и 21-сантиметровым размером напоминает об иллюминатах, а дальше была замечена королевская кобра в лучах ультрафиолета. Местное население не могло видеть эту змею в реальности, да и технологии обработки материалов стали известны ученым только в 20 веке.Нефритовая чаша сразу показала умение загадочные мастеров, использующих в работе новейшие технологии. Больше всего экспертов поразили виды звездной карты неба, виднеющейся на этих сокровищах. Кроме созвездия Орион там есть звезда Альдебаран и другие небесные тела, расположенные в аналогах Тельца и Близнецов. Пока неизвестно, почему люди уделяли столько внимания данным участкам Солнечной системы, или это было посланием для потомков, оставленное ушедшими расами.