Ученые: Найден источник вечной молодости

Рибосомная ДНК содержит копии множества компонентов, но во время копирования генома иногда случаются ошибки и из-за этого часть генов исчезают из ДНК.Проведя исследования, ученые заметили, что у некоторых живых существ такой проблемы не происходит. Например, у плодовых мушек старения связанные с рибосомной ДНК не наблюдается. Недостаток рДНК передается через поколение, следовательно, потомство будет иметь те же мутации в клетках, что и их отцы.Оказалось, что в возрасте десяти дней мушки восстанавливали количество рибосомных генов. Специалисты уверены, что такое самообновление нужно, чтобы клетки могли функционировать идеально даже после смены поколений. Также ученые отмечают, что такой же способностью обладает и организм человека.