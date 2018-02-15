Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев

Для исследования необходимо иметь видеокарты, разработанные по современным технологиям, но такие устройства нужно заказывать заранее, и они всегда приходят с большим опозданием. Потому поиск внеземных форм жизни ограничен, но еще электронная валюта требует большую вычислительную мощность для ее добычи.В космических опытах тоже важно иметь данный анализ, чтобы поймать больше каналов, имеющих высокую частоту. Ученые не знают, какая волна может порадовать их сообщением инопланетян, а самые большие телескопы требуют 100 графических процессоров.