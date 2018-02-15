Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев. Они используют для своих целей современные графические процессоры, которые не всегда попадают в руки ученых.
Для исследования необходимо иметь видеокарты, разработанные по современным технологиям, но такие устройства нужно заказывать заранее, и они всегда приходят с большим опозданием. Потому поиск внеземных форм жизни ограничен, но еще электронная валюта требует большую вычислительную мощность для ее добычи.
В космических опытах тоже важно иметь данный анализ, чтобы поймать больше каналов, имеющих высокую частоту. Ученые не знают, какая волна может порадовать их сообщением инопланетян, а самые большие телескопы требуют 100 графических процессоров.
Для исследования необходимо иметь видеокарты, разработанные по современным технологиям, но такие устройства нужно заказывать заранее, и они всегда приходят с большим опозданием. Потому поиск внеземных форм жизни ограничен, но еще электронная валюта требует большую вычислительную мощность для ее добычи.
В космических опытах тоже важно иметь данный анализ, чтобы поймать больше каналов, имеющих высокую частоту. Ученые не знают, какая волна может порадовать их сообщением инопланетян, а самые большие телескопы требуют 100 графических процессоров.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00