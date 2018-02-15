АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев

Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев. Они используют для своих целей современные графические процессоры, которые не всегда попадают в руки ученых.

Для исследования необходимо иметь видеокарты, разработанные по современным технологиям, но такие устройства нужно заказывать заранее, и они всегда приходят с большим опозданием. Потому поиск внеземных форм жизни ограничен, но еще электронная валюта требует большую вычислительную мощность для ее добычи.

Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать пришельцев


В космических опытах тоже важно иметь данный анализ, чтобы поймать больше каналов, имеющих высокую частоту. Ученые не знают, какая волна может порадовать их сообщением инопланетян, а самые большие телескопы требуют 100 графических процессоров.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых
Samsung начинает переработку старых телефонов для
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать
Советская летчица Марина Попович получила задание
Анна Михалкова показала старое фото своих
Ученые выявили новые особенности сильных
Ученые изучили как выветривание морского дна
Елена Воробей чуть не разорилась в Испании
Ученые разрабатывают принципиально новый метод
Туманность Андромеды сформировалась в «недавней»
В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны
Автономное беспилотное воздушное такси начнет
Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в
Нацисты сконструировали космический корабль для
Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин
Возле берегов Японии был найден подводный
Большинство устройств на Android уже заражены
Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел
Милонов прокомментировал законопроект касательно
Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за
Ученые впервые наблюдали электронную динамику
Летающая тарелка стала причиной мощного
Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой
Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол
Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили
На древней карте Америки ученые обнаружили
Ученые: Размножение людей в космосе
"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех
В Петербурге полиция нашла в квартире мумию
Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее
Просмотреть все новости