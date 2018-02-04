Задержан вооружённый мужчина, который планировал похищение Ланы Дель Рей.
Задержан вооружённый мужчина, который планировал похищение певицы Ланы Дель Рей.
Прямо во время концерта популярной певицы произошло неординарное событие, был задержан преступник. Выступление Ланы проходило во Флориде, именно там 43-летний злоумышленник собирался воплотить план похищения девушки.
О намерении совершить преступление стало известно из страницы профиля Майкла в соцсети Facebook, он не побоялся рассказать об этом открыто. Это и помогло правоохранительным органам вычислить и предотвратить задуманное.
Как сообщают в пресс-службе полиции, Майкл никогда не общался лично со звездой, однако написал много закодированных угроз-сообщений в Интернете.
Задержали преступника как раз возле концерт-холла, где он находился в ожидании Ланы Дель Рей. При нем были билет на концерт певицы и нож. Мотивы преступника пока не раскрываются.
Артистка выразила благодарность зрителям в зале, однако не стала говорить о произошедшем.
Прямо во время концерта популярной певицы произошло неординарное событие, был задержан преступник. Выступление Ланы проходило во Флориде, именно там 43-летний злоумышленник собирался воплотить план похищения девушки.
О намерении совершить преступление стало известно из страницы профиля Майкла в соцсети Facebook, он не побоялся рассказать об этом открыто. Это и помогло правоохранительным органам вычислить и предотвратить задуманное.
Как сообщают в пресс-службе полиции, Майкл никогда не общался лично со звездой, однако написал много закодированных угроз-сообщений в Интернете.
Задержали преступника как раз возле концерт-холла, где он находился в ожидании Ланы Дель Рей. При нем были билет на концерт певицы и нож. Мотивы преступника пока не раскрываются.
Артистка выразила благодарность зрителям в зале, однако не стала говорить о произошедшем.