Задержан вооружённый мужчина, который планировал похищение Ланы Дель Рей.

Прямо во время концерта популярной певицы произошло неординарное событие, был задержан преступник. Выступление Ланы проходило во Флориде, именно там 43-летний злоумышленник собирался воплотить план похищения девушки.О намерении совершить преступление стало известно из страницы профиля Майкла в соцсети Facebook, он не побоялся рассказать об этом открыто. Это и помогло правоохранительным органам вычислить и предотвратить задуманное.Как сообщают в пресс-службе полиции, Майкл никогда не общался лично со звездой, однако написал много закодированных угроз-сообщений в Интернете.Задержали преступника как раз возле концерт-холла, где он находился в ожидании Ланы Дель Рей. При нем были билет на концерт певицы и нож. Мотивы преступника пока не раскрываются.Артистка выразила благодарность зрителям в зале, однако не стала говорить о произошедшем.