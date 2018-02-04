Ариана Лолаева из Владикавказа стала новой участницей «Comedy Баттл»

В конкурсе на звание комика и право участия в «Comedy Баттл» Ариана представила свои шутки о стереотипах, присущим девушкам с Кавказа; несколько гэгов в адрес телешоу «Холостяк», а также рассказала о смешном случае, когда ее мама взялась защищать свою дочку на страницах социальной сети Instagram.В то время, как Сергей Светлаков счел шутки претендентки из Северной Осетии чрезмерно мягкими, Юлии Ахмедовой пришлось ее выступление по душе, и она положительно его оценила. Так что голос Ахмедовой позволил Ариане пройти испытание.В итоге, Лолаева учла замечания членов жюри и пообещала впредь не поддаваться на сцене избыточному волнению, которое помешало ей максимально раскрыть свои таланты во время конкурса.