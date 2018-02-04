Ариана Лолаева из Владикавказа стала новой участницей «Comedy Баттл»
Арина Лолаева влилась в участницы проекта «Comedy Баттл». Выходец из Владикавказа прошла через сито жюри и зрителей телепроекта.
В конкурсе на звание комика и право участия в «Comedy Баттл» Ариана представила свои шутки о стереотипах, присущим девушкам с Кавказа; несколько гэгов в адрес телешоу «Холостяк», а также рассказала о смешном случае, когда ее мама взялась защищать свою дочку на страницах социальной сети Instagram.
В то время, как Сергей Светлаков счел шутки претендентки из Северной Осетии чрезмерно мягкими, Юлии Ахмедовой пришлось ее выступление по душе, и она положительно его оценила. Так что голос Ахмедовой позволил Ариане пройти испытание.
В итоге, Лолаева учла замечания членов жюри и пообещала впредь не поддаваться на сцене избыточному волнению, которое помешало ей максимально раскрыть свои таланты во время конкурса.
В конкурсе на звание комика и право участия в «Comedy Баттл» Ариана представила свои шутки о стереотипах, присущим девушкам с Кавказа; несколько гэгов в адрес телешоу «Холостяк», а также рассказала о смешном случае, когда ее мама взялась защищать свою дочку на страницах социальной сети Instagram.
В то время, как Сергей Светлаков счел шутки претендентки из Северной Осетии чрезмерно мягкими, Юлии Ахмедовой пришлось ее выступление по душе, и она положительно его оценила. Так что голос Ахмедовой позволил Ариане пройти испытание.
В итоге, Лолаева учла замечания членов жюри и пообещала впредь не поддаваться на сцене избыточному волнению, которое помешало ей максимально раскрыть свои таланты во время конкурса.