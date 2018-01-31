Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику

Легенда расскажет читателям о праведном и благочестивом правителе страны, которого небеса решили одарить своей великой милостью. Вот только для жителей столицы такие события оказались сильным испытанием, потому что с высоты на землю три дня падали куски минерала. Сам виновник события с плачем молил богов пощадить его народ и простить все грехи, а люди прятались в домах, боясь выйти на улицу. Когда все прекратилось, он решил посмотреть на небесных каменных посланников, но когда взял кусок камня в руки, сразу открыл все чудесные свойства частицы вечности. С тех пор минерал стал считаться символом власти, радуя все династии молочно-белыми оттенками. Послы всегда имели при себе бляшки, подтверждающие их полномочия, а просители, пришедшие во дворец, должны были держать пластины из нефрита возле рта, чтобы не оскорбить своим дыханием царственную особу. Простые люди охотно использовали его для изготовления посуды, в которой пища могла сохраняться долгое время.Небольшие медальоны использовались вместе денег, а невесты всегда имели в приданом шпильки и пояса из столь ценного материала. Однако не только китайцы знали свойства удивительного минерала. Племена маори делали из него фигурки людей, используемые в виде амулетов. Они охраняли людей от злых духов и передавались в семье потомкам, а также были в могиле вместе с последним представителем рода. Индейцы использовали камни для своих ритуалов. Ацтеки такими ножами убивали пленников во время жертвоприношений, а мексиканцы до сих пор кладут их на могилы усопших, веруя в воскресение людей. Нефрит часто ассоциировался людьми с почками, так как речная вода делала его похожим на этот орган человека. Горные породы после оседания магмы образовывают самоцветы, а потому их можно найти даже в глыбах мрамора. Благодаря своей прочности камень ценится выше гранита и стали. История упоминает о случае, когда после попытки расколоть его молотом, наковальня разлетелась на части, а это чудо природы осталось невредимо. Не стоит думать, что только привычный зеленый цвет является характеристикой нефрита, потому что есть сероватые и бурые гаммы с коричневыми оттенками. Черный минерал является большой редкостью, и из него было изготовлено надгробие Тамерлана.В природе можно найти голубые виды или красные аналоги, признанные самыми ценными самородками. Также многое зависит от узоров, а потому эксперты особо выделяют однородные гаммы без пятен, отличающиеся прозрачностью. Из этого материала ювелиры делают лучшие украшения, а пятнистые камни используются для облицовки стен и различных предметов интерьера. В подземных жилах могут находиться крупные минералы, а на поверхности часто попадаются мелкие варианты даров небес, добываемых в разных странах мира. Но нефрит ценится у врачей благодаря своим лечебным свойствам. Ацтеки успешно применяли его в стоматологии для пломб, а греки вместе с римлянами считали его камнем богов, помогающим восстановить душевное равновесие. Порошки или микстуры до сих пор используются восточными целителями для лечения мигреней или болезней глаз. Нефрит, положенный в напиток, очищает кровь и укрепляет кости с мышцами, а красные камни помогают избавиться от сердечных недугов. Белые виды исцеляют печень, но особо помогают самоцветы при болезни почек. Кроме массажа пластины в нагретом состоянии прикладываются к органу, после чего сверху накрываются шерстяными тканями.Магические свойства нефрита подарят владельцу здоровье и долгую жизнь, а также позволят иметь в доме достаток. Также он помогает сохранить крепкую семью и защищает дом от негативной энергии колдунов. Камень благоволит к лицам, желающим заняться самосовершенствованием, и может направить их в нужном направлении во время тяжелых жизненных ситуации. Однако плохие поступки никогда не будут одобрены самоцветом, начинающим тускнеть в доме такого человека. Потом он начинает давать трещины, забирая с собой удачу неразумного хозяина. Китайцы испытывают особое почтение к своему чуду, сделав его историческим достоянием страны. Туристы во время посещения музеев могут увидеть ценные артефакты, сделанные в древности, а самым огромным предметом стал кувшин, стоящий в столичном парке Бэйхай.Он поражает людей 5-метровым диаметром и большим весом, но еще использовался Кублай - ханом во время пиршеств. Можно только представить, в каком состоянии выходили оттуда гости, употребив такое количество вина. В конце 60-х годов ученые нашли гробницу вельможи, на котором был костюм из пластинок нефрита. Благодаря такой технологии тело почти не подверглось разложению, а в 18 веке 3-метровый самородок был использован скульпторами для создания фигуры героя, спасшего народ от наводнения. Его долго везли в столицу, после чего еще обрабатывали и полировали. Самая огромная глыба весила 8 тонн и стала материалом для статуи 6-метрового Будды.