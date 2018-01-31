Культ Санта Муэрте: Святая смерть стала божеством для мексиканских бедняков и начитывает миллионы последователей

Он был известен жителям еще в 17 веке, однако никто не спешил показывать обществу свою веру, хотя предания о богине передавались потомкам. Когда люди устали от своего бессмертия, они попросили Бога изменить их судьбу. Он внял молитве своих подданных и сам явился к девушке, считавшейся самой первой красавицей, чтобы подарить ей косу, с помощью которой она сможет собирать души. Когда эта особа приняла дар небес, он превратился в череп, а сама она стала духовной сущностью, называемым Смертью. Мексиканцы называют ее Белой девушкой, а вера в ее силы появилась после событий на горе Веракрус, где жил могущественный колдун. Богиня явилась ему во время сна, приказав изготовить изображение для поклонения, обещав каждому верующему исполнение всех желаний при жизни и легкую кончину. С тех пор скульптуры находятся на домашних алтарях населения, хотя ученые во время исследования культа выяснили, что он появился в результате слияния религии ацтеков и католиков.Предки современных жителей почитали суровое божество из иного мира, имеющее череп и юбку, украшенную змеями, а после прихода миссионеров оно тоже не было забыто, хотя играло второстепенную роль. Все последователи необычной веры считают себя истинными католиками, просящими позволение на молитву Смерти у Спасителя и Богородицы. Сама фигурка тоже почти не отличается от образа Матери Спасителя, держа в руках цветы вместе с четками, а также ей служат мессу в честь дня повиновения всех усопших. Знаки отличия указывают, что перед ликом этой богини все люди равны без исключений, но Белая Девочка может исполнить просьбы людей о достатке, если наряжена в золотой наряд. Для любовных нужд требуются одежды красного цвета, а судебные тяжбы решаться при использовании зеленых оттенков. Самые сложные ситуации требуют черного тона, однако эта статуя не любит соперников в святилище, хотя для Иуды, являющегося покровителем нищих, делает исключение.Криминальные элементы и жрицы любви тоже являются приверженцами культа, потому что богиня не порицает их за действия и может помочь даже перевезти наркотики. Недаром торговцы осыпают ее драгоценностями и приносят черепа врагов, а еще часто делают татуировки на теле. Полиция тоже в последнее время любит помолиться в часовне перед Святой Смертью, чтобы она защитила их от оружия, а все остальные люди носят золотые или серебряные образки, которые были очищены в огне свечи во время специальной молитвы. Несмотря на популярность новой религии, некоторые лица называют богиню заблудившейся душой, стремящейся попасть на небо, или пособницей Сатаны. Несмотря на запреты церкви, число последователей в разных странах увеличивается, да и американцы из нескольких городов тоже строят свои часовни, посвященные чужой вере. Попытки мексиканских властей уничтожить несколько храмов только разожгли интерес политиков к экзотическим ритуалам, потому что люди не хотели голосовать за депутатов, выступающих против их религии.