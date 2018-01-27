Разработчики дали ответ, из-за чего Google не знает про Иисуса
В Интернете люди начали выражать свое недовольство разработчикам Google Home. Причиной этому стало то, что специалисты не научили свое «умное» приложение рассказывать про Иисуса. В ответ на дискуссии разработчики алгоритма решили официально объясниться и прокомментировать ситуацию.
Чтобы никто из людей не был обижен, создатели Google Home решили обучить приложение на вопрос об Иисусе отвечать фразой «Религия – это сложная тема, я пока лишь учусь этому». Пользователи все равно просят разработчиков сделать в настройках функцию, в которой можно выбрать религию, чтобы в будущем не было лишних дискуссионных вопросов.
Подобная ситуация случалась уже в социальной сети Facebook, но там «умное» приложение не должно вовсе отвечать на запросы пользователей, связанные с религией. Разработчики не давали ответ по этому поводу.
Чтобы никто из людей не был обижен, создатели Google Home решили обучить приложение на вопрос об Иисусе отвечать фразой «Религия – это сложная тема, я пока лишь учусь этому». Пользователи все равно просят разработчиков сделать в настройках функцию, в которой можно выбрать религию, чтобы в будущем не было лишних дискуссионных вопросов.
Подобная ситуация случалась уже в социальной сети Facebook, но там «умное» приложение не должно вовсе отвечать на запросы пользователей, связанные с религией. Разработчики не давали ответ по этому поводу.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 17:30