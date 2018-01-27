У Анастасии Волочковой и ее 12-летней дочери Ариадны одинаковый размер одежды

После возвращения Анастасии Волочковой с Мальдив, где она замечательно отдохнула, о чем свидетельствуют яркие и красивые фотоснимки, артистка с головой окунулась в семейную жизнь. Балерина разместила на личной странице в социальной сети повседневные снимки, на одном их которых ее дочь Ариадна разбирает мамины вещи. Однако Волочкову это нисколько не смущает, даже напротив, умиляет. По словам танцовщицы, девочка выбирает для себя купальник, ведь теперь у обеих одинаковый размер одежды.Комментарии к снимку дочери звезда балета отключила, не желая читать негативные отзывы хейтеров. Но последним это не помешало, и они перешли на форумы для обсуждения знаменитости, порекомендовав Ариадне не достигать маминых размеров никогда.