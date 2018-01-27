У Анастасии Волочковой и ее 12-летней дочери Ариадны одинаковый размер одежды
Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Сети фотоснимок 12 летней дочери Ариадны. Артистка призналась, что дочь быстро растет и сейчас у обеих одинаковый размер одежды. Такое признание удивило пользователей, которые отметили весьма юный возраст девочки.
После возвращения Анастасии Волочковой с Мальдив, где она замечательно отдохнула, о чем свидетельствуют яркие и красивые фотоснимки, артистка с головой окунулась в семейную жизнь. Балерина разместила на личной странице в социальной сети повседневные снимки, на одном их которых ее дочь Ариадна разбирает мамины вещи. Однако Волочкову это нисколько не смущает, даже напротив, умиляет. По словам танцовщицы, девочка выбирает для себя купальник, ведь теперь у обеих одинаковый размер одежды.
Комментарии к снимку дочери звезда балета отключила, не желая читать негативные отзывы хейтеров. Но последним это не помешало, и они перешли на форумы для обсуждения знаменитости, порекомендовав Ариадне не достигать маминых размеров никогда.
После возвращения Анастасии Волочковой с Мальдив, где она замечательно отдохнула, о чем свидетельствуют яркие и красивые фотоснимки, артистка с головой окунулась в семейную жизнь. Балерина разместила на личной странице в социальной сети повседневные снимки, на одном их которых ее дочь Ариадна разбирает мамины вещи. Однако Волочкову это нисколько не смущает, даже напротив, умиляет. По словам танцовщицы, девочка выбирает для себя купальник, ведь теперь у обеих одинаковый размер одежды.
Комментарии к снимку дочери звезда балета отключила, не желая читать негативные отзывы хейтеров. Но последним это не помешало, и они перешли на форумы для обсуждения знаменитости, порекомендовав Ариадне не достигать маминых размеров никогда.