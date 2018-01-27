Бельгийский студент выиграл соревнование по расшифровке ДНК

Запуск самого конкура состоялся в далеком 2015 году, когда одним из авторов метода записи информации в искусственной ДНК, Ником Голдманом были озвучены его условия в Давосе, в ходе Всемирного экономического форума. Ученым было предложено любому желающему попробовать узнать зашифрованный пароль к кошельку с биткоином, причем кодировка сделана его методом. Здесь же он раздал пробирки, содержащие состав нужного вещества.О скором завершении конкурса, Голдман объявил в прошлом году, в декабре. Так же отметил, что решение условия поставленной задачи пока не удалось никому. Когда до окончания конкурса оставалось несколько дней, Вуйтс все таки справился с ней, используя оборудование для чтения генетической информации (так называемого - секвенирования). Сообщает об этом портал «Индикатор».Как рассказал сам Годдман, цель его эксперимента состояла в привлечении внимания к возможностям использования ДНК, как «сейфа» долгосрочного хранения информации.