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Бельгийский студент выиграл соревнование по расшифровке ДНК
Победителем конкурса DNA Storage Bitcoin Challenge (хранения биткоина в ДНК) стал бельгиец - Сандерс Вуйтс, сумевший получить доступ к одному биктоину из ДНК, подобрав шифр к кошельку.

Запуск самого конкура состоялся в далеком 2015 году, когда одним из авторов метода записи информации в искусственной ДНК, Ником Голдманом были озвучены его условия в Давосе, в ходе Всемирного экономического форума. Ученым было предложено любому желающему попробовать узнать зашифрованный пароль к кошельку с биткоином, причем кодировка сделана его методом. Здесь же он раздал пробирки, содержащие состав нужного вещества.
Бельгийский студент выиграл соревнование по расшифровке ДНК


О скором завершении конкурса, Голдман объявил в прошлом году, в декабре. Так же отметил, что решение условия поставленной задачи пока не удалось никому. Когда до окончания конкурса оставалось несколько дней, Вуйтс все таки справился с ней, используя оборудование для чтения генетической информации (так называемого - секвенирования). Сообщает об этом портал «Индикатор».

Как рассказал сам Годдман, цель его эксперимента состояла в привлечении внимания к возможностям использования ДНК, как «сейфа» долгосрочного хранения информации.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40
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