Специалисты: Вербальные реакции матерей способствуют эффективному изучению языка детьми

Известно, что дети меняют произношение звуков, чтобы речь становилась более похожей на родительскую, и запоминают названия предметов благодаря называнию их воспитателями.Исследовательская группа Ливанского колледжа и Корнельского университета зарегистрировала и объединила вокализацию 40 девятимесячных детей и их матерей, затем ученые использовали «парадигму воспроизведения» для оценки того, как конкретные формы звуков и действий младенцев влияют на родительское поведение.«Мы ожидали, что мамы будут реагировать чаще, когда лепет будет более зрелым, так и произошло, – поделился Майкл Гольдштейн, адъюнкт-профессор психологии. – Повышенная скорость реакции давала детям больше возможностей для изучения языка. Речь матерей была наполнена обучаемой информацией о лингвистической структуре и объектах вокруг ребенка. Меняя форму и контекст вокализации, младенцы влияют на поведение матерей и создают социальные взаимодействия, способствующие обучению».Исследователи обнаружили, что матери отвечали чаще и более информативно на вокализации, направленные на конкретные объекты, чем когда дети болтали ни о чем.Результаты работы улучают понимание роли социальной обратной связи в процессе вокального обучения детей. По мнению специалистов, исследование проливает свет на корреляции между ранним лепетом и зрелым языком.Результаты могут помочь в понимании задержек вокального и слухового развития у детей из группы риска, а также у пациентов с синдромом Дауна и аутизмом, как отмечают ученые.