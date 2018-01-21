Специалисты: Вербальные реакции матерей способствуют эффективному изучению языка детьми
Новые исследования показывают, что дети организуют вербальные реакции своих матерей, что помогает им более эффективно изучать язык. По словам ученых, ключевым является детский лепет.
Известно, что дети меняют произношение звуков, чтобы речь становилась более похожей на родительскую, и запоминают названия предметов благодаря называнию их воспитателями.
Исследовательская группа Ливанского колледжа и Корнельского университета зарегистрировала и объединила вокализацию 40 девятимесячных детей и их матерей, затем ученые использовали «парадигму воспроизведения» для оценки того, как конкретные формы звуков и действий младенцев влияют на родительское поведение.
«Мы ожидали, что мамы будут реагировать чаще, когда лепет будет более зрелым, так и произошло, – поделился Майкл Гольдштейн, адъюнкт-профессор психологии. – Повышенная скорость реакции давала детям больше возможностей для изучения языка. Речь матерей была наполнена обучаемой информацией о лингвистической структуре и объектах вокруг ребенка. Меняя форму и контекст вокализации, младенцы влияют на поведение матерей и создают социальные взаимодействия, способствующие обучению».
Исследователи обнаружили, что матери отвечали чаще и более информативно на вокализации, направленные на конкретные объекты, чем когда дети болтали ни о чем.
Результаты работы улучают понимание роли социальной обратной связи в процессе вокального обучения детей. По мнению специалистов, исследование проливает свет на корреляции между ранним лепетом и зрелым языком.
Результаты могут помочь в понимании задержек вокального и слухового развития у детей из группы риска, а также у пациентов с синдромом Дауна и аутизмом, как отмечают ученые.
Известно, что дети меняют произношение звуков, чтобы речь становилась более похожей на родительскую, и запоминают названия предметов благодаря называнию их воспитателями.
Исследовательская группа Ливанского колледжа и Корнельского университета зарегистрировала и объединила вокализацию 40 девятимесячных детей и их матерей, затем ученые использовали «парадигму воспроизведения» для оценки того, как конкретные формы звуков и действий младенцев влияют на родительское поведение.
«Мы ожидали, что мамы будут реагировать чаще, когда лепет будет более зрелым, так и произошло, – поделился Майкл Гольдштейн, адъюнкт-профессор психологии. – Повышенная скорость реакции давала детям больше возможностей для изучения языка. Речь матерей была наполнена обучаемой информацией о лингвистической структуре и объектах вокруг ребенка. Меняя форму и контекст вокализации, младенцы влияют на поведение матерей и создают социальные взаимодействия, способствующие обучению».
Исследователи обнаружили, что матери отвечали чаще и более информативно на вокализации, направленные на конкретные объекты, чем когда дети болтали ни о чем.
Результаты работы улучают понимание роли социальной обратной связи в процессе вокального обучения детей. По мнению специалистов, исследование проливает свет на корреляции между ранним лепетом и зрелым языком.
Результаты могут помочь в понимании задержек вокального и слухового развития у детей из группы риска, а также у пациентов с синдромом Дауна и аутизмом, как отмечают ученые.