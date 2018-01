Ученые определили наличие нейронных связей при креативном мышлении

Специалистами проведены исследования с участием 163 человек. Первым условием было заполнение анкеты, где добровольцы оценили свою креативность. В дополнение, от них требовалось указать про свих успехи в области науки и искусства. Далее следовал тест для участников, при выполнении заданий которого применялся анализ, исследованиями фМРТ. Подробная информация о работе раскрыта журналом Proceedings of the National Academy of Science.Основываясь на результатах, ученые определили, что существует взаимосвязь между собственной оценкой людьми своих способностей и результатами выполненного задания. Ученые успешно определили тесную связь между тремя нейронными сетями у людей, имеющих реальное креативное мышление. Связь охватила исполнительную, пассивную и салиентную сети мозга.По информации от The Guardian, у специалистов есть определенная уверенность, что креативно мыслящим людям характерна взаимосвязь пассивного режима сети, влияющей на спонтанную работу мозга. Далее в цепи связи следует исполнительное контролирование внимания, активирующееся при необходимости сосредоточиться на мыслях, завершается все сетью значимости, определяющей, заслуживает или нет внимания объект наблюдения.