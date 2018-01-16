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Ученые определили наличие нейронных связей при креативном мышлении
Проведенные исследования ученых позволили определить, что на креативное развитие человека влияет прочность связей, сочетающих в головном мозге взаимодействие трех нейронных сетей.

Специалистами проведены исследования с участием 163 человек. Первым условием было заполнение анкеты, где добровольцы оценили свою креативность. В дополнение, от них требовалось указать про свих успехи в области науки и искусства. Далее следовал тест для участников, при выполнении заданий которого применялся анализ, исследованиями фМРТ. Подробная информация о работе раскрыта журналом Proceedings of the National Academy of Science.
Ученые определили наличие нейронных связей при креативном мышлении


Основываясь на результатах, ученые определили, что существует взаимосвязь между собственной оценкой людьми своих способностей и результатами выполненного задания. Ученые успешно определили тесную связь между тремя нейронными сетями у людей, имеющих реальное креативное мышление. Связь охватила исполнительную, пассивную и салиентную сети мозга.

По информации от The Guardian, у специалистов есть определенная уверенность, что креативно мыслящим людям характерна взаимосвязь пассивного режима сети, влияющей на спонтанную работу мозга. Далее в цепи связи следует исполнительное контролирование внимания, активирующееся при необходимости сосредоточиться на мыслях, завершается все сетью значимости, определяющей, заслуживает или нет внимания объект наблюдения.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
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