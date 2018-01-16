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75-летняя Ангелина Вовк показала свои стройные ноги в шортах
Знаменитая киноактриса и телеведущая Ангелина Вовк порадовала своих поклонников свежим снимком, на котором она позирует в коротких шортах, демонстрируя тем самым свои стройные ноги.

75-летняя Ангелина Вовк показала свои стройные ноги в шортах


На официальной страничке в соцсети сети Instagram российская киноактриса сообщила пользователям о том, что на данный момент находится на заслуженном отдыхе. После тяжелых трудовых будней Вовк решила сделать перерыв, а выбор свой она остановила на Таиланде. Ведь именно там, у телеведущей имеется своя личная квартира. Поэтому, новогодние праздники у нее проходят в теплых краях, в компании близких друзей.

В личном блоге Вовк с завидным постоянством выставляет на всеобщее обозрение свежие снимки и видеоролики с отпуска. Вот и последнее фото вызвало бурю положительных эмоций у пользователей. Внимательные фанаты заметили, как прекрасно выглядит 75-летняя знаменитость.

Читатели сразу же начали писать комплименты о том, как красиво и роскошно выглядит женщина в свои годы и что она является примером для многих людей.

Но нашлись и те, кто был не доволен этим снимком, и посоветовали Ангелине вести себя более скромно и не забывать о своем возрасте, когда вопрос стоит над выбором одежды.

Хочется добавить, что актриса уже много раз делилась тем, что поддерживать себя в привлекательной форме ей помогают физические нагрузки и здоровое питание. А самым любимым спортом женщина называет горнолыжный.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 22:10
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