Рождество Христово: Праздник мира нужно встречать с близкими людьми в хорошем настроении

Первые сведения о нем появились в 4 веке, хотя до сих пор богословы ведут дискуссии, касающиеся места и даты рождения Сына Божьего. Тогда верующие отмечали событие 6 января из-за гонений на церковь, а также называли его Богоявлением. Люди считали, что Спаситель после крещения родился заново, о чем красноречиво упоминают тексты Иоанна Златоуста и святого Луки, так что между этими праздниками есть общий сочельник и пост. После введения двух календарей католики и православные разделились, так что первые встречают Рождество 25 декабря в день зимнего солнцестояния, а остальные народы придерживаются григорианского летоисчисления.Однако традиции сочельника остались неизменными, так что нужно выдержать пост и кушать кашу из зерен пшеницы или ячменя, сваренную в меде. Затем с появлением первой звезды он прекращается, но также христиане в это время вспоминают пророчества, связанные с рождением Спасителя, а в храмах три раза проводятся службы. Ночью они символизируют рождение в лоне Отца, затем заря посвящена чреву Богородицы и днем праздник затрагивает человеческую душу. В 13 веке люди стали ставить ясли в церкви и своих домах, где фигурки изображали библейские сцены. Стоит отметить, что праздник связал между собой каноны церкви и народные обычаи, что можно заметить во время пения колядок. Дети после поздравления хозяев получают в награду разные сладости, потому что скупые лица могут быть наказаны небесами за свои дела. Также ряженые в костюмах раньше осуждались священниками, но потом они стали навещать соседей или родственников.В домах обязательно сжигалось полено с вырезанным на нем крестом после молитвы, а также перед вечерней трапезой семья вкушала освященные облатки и поздравляла друг друга. Рождество связано с традицией украшения новогодней елки, ставшей символом райского аналога изобилия, а венок с колокольчиками изгоняет темные силы и защищает владельцев. В эти дни дарят подарки, поют, и даже гадают, чтобы узнать свою судьбу. Старинное поверье гласит, что перед праздником нужно поменять местами все вещи в шкафах, чтобы дальше наслаждаться изобилием. После захода солнца принято в тишине отведать 12 постных блюд, а дальше новый день начинается с посещения храма и обильной трапезы с разрешенными мясными деликатесами. Самой главной изюминкой стола стала кутя, которой потом угощают всех близких людей. Ночью девушки зажигают ночник или свечу, чтобы пригласить в дом Богородицу и попросить у нее благословения на крепкий брак и рождение здоровых детей.Во время Святок все веселились и отдыхали, а любая работа считалась грехом. В наше время тоже можно последовать хорошему примеру и провести время на природе или прогуляться по нарядному городу, после чего посетить интересный спектакль. Есть возможность получить исполнение желаний, если выполнить днем 7 добрых дел и помочь нуждающимся лицам своими дарами. После этого можно посмотреть в небо и попросить Бога исполнить мечту, а потом попытаться стать еще лучше и добрее в жизни.