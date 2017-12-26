Эксперты показали фотоснимки самых жутких древних и современных мумий

Человек Grauballe - естественная мумия из Дании, образованная веками погружения в торфяное болото. У человека была щель в горле, и он был брошен в болоте более 2000 лет назад.Одной из самых загадочных древних мумий являются мумифицированные останки Рамзеса II, которые находятся в Египетском музее Каира. Фараон, правил с 1279-1213 гг. До н. Э., Считается одним из самых влиятельных правителей Египетской империи.Хатшепсут, правившая Египтом с 1479 до 1458 г. до н.э., лучше всего известна, как женский лидер, которая однако была изображена как мужской фараон. Хотя ее гробница была обнаружена в 1903 году, сама Хатшепсут была идентифицирована только в 2006 году.Газель египетской королевы была приготовлена на вечность с такой же щедрой заботой, как член королевской семьи. Она сопровождала своего владельца до могилы примерно в 945 г. до н.э.Крокодиловая мумия показывает загадочную улыбку спустя тысячи лет после смерти. Животные были мумифицированы в Древнем Египте как священные домашние животные или живые воплощения бога.Археолог удаляет артефакты рядом с пакетом мумии инков. Тысячи 500-летних пучков содержат человеческие останки, завернутые в текстиль, и иногда увенчаны ложными головами.Развернутая мумия инков в Лиме, Перу. Мужчины, женщины и дети были обернуты в материи сложного текстиля и, естественно, мумифицировались после столетий в засушливом климате.Одетый скелет Джереми Бентхема, выложенный сеном и увенчанный восковой головой, сидит в университетском колледже в Лондоне. Английский философ, умерший в 1832 году, попросил сохранить его останки.Мумифицированные останки двухлетней Розалии Ломбардо находятся в Катакомбах Капуцинов Палермо. Хотя она умерла от пневмонии в 1920 году, ее тело замечательно сохранилось, так как отец девочки мумифицировал дочь.Нога, обнаруженная на болоте в 1944 году. Части тела, сохранившиеся спустя тысячи лет в торфе, часто обнаруживаются фермерами, которые режут богатые органические вещества на топливо.Хотя мумии древнего Египта вырисовываются в популярном воображении, мумифицированные останки можно найти в древних и современных культурах по всему миру. Некоторые мумии, такие как болотные тела Европы и пучки мумии Перу, происходят естественным образом из-за воздействия окружающей среды, в то время как другие, такие как современные мумии Папуа-Новой Гвинеи, являются результатом сложного вмешательства.Мумии продолжают очаровывать и укреплять связи с глубоким прошлым. Они являются свидетельством бесконечного человеческого наследия, которое нужно сохранить для наших потомков.