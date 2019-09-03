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Суши-диета или как худеть вкусно

Суши-диета или как худеть вкусно

Каждая диета — испытание не только для силы воли, но и для организма. Изменяются вкусовые привычки, а частое чувство голода приводит к постоянному раздражению. Диета на основе суши и роллов помогает избежать таких проблем, ведь улучшить фигуру можно с помощью любимых блюд восточной кухни — аппетитных суши, изысканных роллов, японских супов и салатов, сашими из свежей рыбы.

Полезны ли суши для здоровья?


Здоровье организма напрямую зависит от рациона. Японцы во все времена отличались долголетием, физической активностью, крепким иммунитетом и стройными фигурами. Это неоспоримо подтверждает, что японская кухня отвечает принципам здорового питания. Для приготовления суши или роллов используются полезные продукты:
  • морская рыба и икра;
  • морепродукты;
  • свежие овощи и фрукты;
  • рис и пряности.

Продукты проходят минимальную обработку, поэтому сохраняют большинство витаминов и антиоксидантов. Рыба богата ненасыщенными жирами, полезными для сосудов и сердца, а также витаминами A, D, E и минералами. Кальций и фосфор укрепляют кости. Цинк и магний, содержащиеся в рыбе, улучшают обмен веществ, состояние волос и ногтей.

Морепродукты также содержат полезные жиры и минералы, но основное их преимущество — высокое содержание йода. Когда его недостаточно, ухудшается работа щитовидки и снижается активность мозга. Употребление морских продуктов помогает улучшить память, ощутить прилив энергии, сделать фигуру стройнее за счёт быстрого расщепления жиров.

Рис, входящий в состав суши, — источник углеводов. Этот продукт даёт чувство насыщения, помогает избавиться от голода и повысить энергетический резерв. Рис также содержит витамины группы В, полезные для нервной системы, кишечника и иммунной защиты организма.


Секрет эффективности суши-диеты


В основе эффективности суши-диеты лежит правильный подход к приёму здоровой пищи, заимствованный из японского быта. Он включает:
  • правильный размер порции;
  • неспешность и особый настрой во время трапезы;
  • разнообразие рациона;
  • употребление только свежих продуктов.

Суши питательны (благодаря рису), но не содержат избытка калорий: в них сбалансировано количество белков, жиров и углеводов, поэтому они не портят фигуру. Обилие витаминов, полученных во время восточной трапезы, вызывает прилив жизненных сил и улучшает самочувствие, активизирует интеллект.

Получив порцию полезных веществ, человек становится активнее и тратит больше калорий, поэтому углеводы расходуются, а не превращаются в жиры. Но тем, кто следит за фигурой, лучше отказаться от роллов со сливочным сыром, заменив его маслянистым авокадо, хорошо сочетающимся с рыбой.

Придерживаясь суши-диеты, важно ограничивать количество еды, не поддаваясь соблазну заказать дополнительную порцию. Не съесть лишнего помогает ещё одна особенность японской трапезы — неспешность. Смакуя каждый ролл и спокойно беседуя, человек делает перерывы между небольшими порциями еды. Так она лучше усваивается, быстрее приходит чувство насыщения и не возникнет желания съесть добавку, вредную для фигуры.

Огромное разнообразие суши и роллов сделает здоровую диету приятной и ненавязчивой, а обилие витаминов поможет ощущать бодрость и хорошее расположение духа. Внести разнообразие в рацион помогут салаты и супы, традиционные для восточной кухни. Они не содержат риса и менее калорийны, чем порция роллов, поэтому помогают сделать фигуру стройнее и получить витаминный заряд.

Суши-диета — хорошее решение для тех, кто хочет похудеть, но не отказывать себе во вкусной еде.

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Добавил: Роман Сегодня, 15:04

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