Сусализм как направление в искусстве

Известное издавна понятие «сусань», стало основой для нового направления живописи — сусализм, которое сегодня привлекает все больше внимания ценителей искусства благодаря работам российского художника Алексею Зимину. Как и ранее в работе над произведениями используются тончайшие листы драгоценных металлов и сплавов (золото, серебро, поталь и др.). Однако, в отличие от творений предшественников, где материалы применялись в качестве дополнения (обычно в станковой живописи), использование сусани Зиминым делает искусство понятным абсолютно каждому. Главной особенностью сусализма в современной интерпретации становится активное использование слоев драгметаллов (около 0, 1 микрона) на поверхность, и дальнейшая их фиксация посредством специального клея. Очевидный магнетизм результата работы, при этом, заключается в иллюзии создания картины целиком изготовленной из драгоценных материалов.Для отделки декоративных элементов украшений применение сусального золота впервые было отмечено более 1700 лет назад. Условно считается, что своим появлением техники с использованием драгметаллов обязаны Северным и Южным китайским династиям, правившим в Нанкине (Лон Тан). К сожалению, оригинальное применение материалов не получило распространения в Европе, где религиозные нормы и образ мышления населения не принимали расточительства. Но с новыми идеями Алексея Зимина все изменилось: новаторский подход художника позволил раскрыть достоинства драгоценных металлов, представив их миру под новым ракурсом.Благодаря сусали автор получил возможность визуализировать метафорические образы, сделав их максимально емкими, образными и запоминающимися. Богатый потенциал и драгоценный блеск золотых и серебряных пластин делает методику уникальной, без риска пресыщения картин яркими деталями. Эстетическая привлекательность полотен неоспорима. Несмотря на достаточную простоту натюрмортов, пейзажей и абстрактных работ Зимина, блестящие металлические картины становятся ключевым моментом модного направления, о котором «говорят» не только критики, но и обычные ценители прекрасного.Красота картин, создаваемых в духе сусализма, заключается в эффекте невесомости и эфемерности золотых и серебряных листов, которые складываются в изображение без разрывов, трещин и каких-либо дефектов. Идеальные линии и кажущаяся простота различных фигур и вариативных форм, на деле, скрывают высокое мастерство и навыки работы с драгоценными металлами художника.В некотором смысле техника сусализма схожа с процессом создания аппликаций из картона или цветной бумаги. Однако, в отличие от простых материалов, золото и другие металлы требуют максимальной концентрации и точного следования намеченным контурам. Высокий уровень профессионализма, при этом, предполагает создание заметного цветового акцента на картине, без разрывов и следов соединений элементов.Первой картиной в стиле сусализма, отмеченной знатоками, является «золотая регата», передающая сцену соревнования парусных яхт. Мощный посыл произведения заключается в безусловном оптимизме на фоне погожего дня. Каждый элемент картины, от бирюзовых волн, дымчатых холмов вдали и белоснежных облаков, плывущих по небу, передает атмосферу летнего настроения. Позитивные эмоции, при этом, наполняют даже неискушенного в тонкостях искусства человека.Уже при первом рассмотрении становится понятно, что каждое действующее лицо на картине, стремится к победе, а команда охвачена азартом соревнования. Следующим, на что нельзя не обратить внимания становится тот факт, что каждый участник с готовностью поддержит товарищей, и стремится выполнить возложенные функции, как можно лучше. Вышедшая в авангард с отрывом яхта золотого цвета — безусловный лидер. Но кому достанется победа не известно, ведь следом с небольшим отрывом идут другие судна серебристого цвета, ни в чем не уступающие ей. Завершает процессию яхта с бронзовым парусом. При этом цветовое решение и оптическая приближенность к зрителю позволяют понять, что ему достанется как минимум третье место в соревнованиях. Общий антураж картины гармонично дополнен декоративными вставками из металла.Направление декоративно-прикладного искусства, представленное миру Зиминым, в целом, воспринимается критиками положительно. Особенно отмечен профессионалами заряд креатива, способствующий активации воображения, и реалистичность исполнения картин. Мощный осязательный эффект, который доступен при созерцании полотен, также не остался без внимания. Общее мнение знатоков сходится на том, что произведения вызывают яркие эмоции, и желание прикоснуться к материализовавшейся идее художника.Благодаря инертности драгоценных металлов, картины, созданные с их использованием, имеют множество шансов сохраниться для потомков в первозданном виде. Металлы не окисляются, не поддаются коррозии и не тускнеют. В сочетании с ценностью материалов, стоимость произведений в перспективе, будет только возрастать.