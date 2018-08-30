Сусализм как направление в искусстве
Известное издавна понятие «сусань», стало основой для нового направления живописи — сусализм, которое сегодня привлекает все больше внимания ценителей искусства благодаря работам российского художника Алексею Зимину. Как и ранее в работе над произведениями используются тончайшие листы драгоценных металлов и сплавов (золото, серебро, поталь и др.). Однако, в отличие от творений предшественников, где материалы применялись в качестве дополнения (обычно в станковой живописи), использование сусани Зиминым делает искусство понятным абсолютно каждому. Главной особенностью сусализма в современной интерпретации становится активное использование слоев драгметаллов (около 0, 1 микрона) на поверхность, и дальнейшая их фиксация посредством специального клея. Очевидный магнетизм результата работы, при этом, заключается в иллюзии создания картины целиком изготовленной из драгоценных материалов.
Ключевые моменты истории сусализма
Для отделки декоративных элементов украшений применение сусального золота впервые было отмечено более 1700 лет назад. Условно считается, что своим появлением техники с использованием драгметаллов обязаны Северным и Южным китайским династиям, правившим в Нанкине (Лон Тан). К сожалению, оригинальное применение материалов не получило распространения в Европе, где религиозные нормы и образ мышления населения не принимали расточительства. Но с новыми идеями Алексея Зимина все изменилось: новаторский подход художника позволил раскрыть достоинства драгоценных металлов, представив их миру под новым ракурсом.
Благодаря сусали автор получил возможность визуализировать метафорические образы, сделав их максимально емкими, образными и запоминающимися. Богатый потенциал и драгоценный блеск золотых и серебряных пластин делает методику уникальной, без риска пресыщения картин яркими деталями. Эстетическая привлекательность полотен неоспорима. Несмотря на достаточную простоту натюрмортов, пейзажей и абстрактных работ Зимина, блестящие металлические картины становятся ключевым моментом модного направления, о котором «говорят» не только критики, но и обычные ценители прекрасного.
Секреты техники сусализма: как достигается эстетическая привлекательность произведений
Красота картин, создаваемых в духе сусализма, заключается в эффекте невесомости и эфемерности золотых и серебряных листов, которые складываются в изображение без разрывов, трещин и каких-либо дефектов. Идеальные линии и кажущаяся простота различных фигур и вариативных форм, на деле, скрывают высокое мастерство и навыки работы с драгоценными металлами художника.
В некотором смысле техника сусализма схожа с процессом создания аппликаций из картона или цветной бумаги. Однако, в отличие от простых материалов, золото и другие металлы требуют максимальной концентрации и точного следования намеченным контурам. Высокий уровень профессионализма, при этом, предполагает создание заметного цветового акцента на картине, без разрывов и следов соединений элементов.
Стилистика сусализма и дебютные работы
Первой картиной в стиле сусализма, отмеченной знатоками, является «золотая регата», передающая сцену соревнования парусных яхт. Мощный посыл произведения заключается в безусловном оптимизме на фоне погожего дня. Каждый элемент картины, от бирюзовых волн, дымчатых холмов вдали и белоснежных облаков, плывущих по небу, передает атмосферу летнего настроения. Позитивные эмоции, при этом, наполняют даже неискушенного в тонкостях искусства человека.
Уже при первом рассмотрении становится понятно, что каждое действующее лицо на картине, стремится к победе, а команда охвачена азартом соревнования. Следующим, на что нельзя не обратить внимания становится тот факт, что каждый участник с готовностью поддержит товарищей, и стремится выполнить возложенные функции, как можно лучше. Вышедшая в авангард с отрывом яхта золотого цвета — безусловный лидер. Но кому достанется победа не известно, ведь следом с небольшим отрывом идут другие судна серебристого цвета, ни в чем не уступающие ей. Завершает процессию яхта с бронзовым парусом. При этом цветовое решение и оптическая приближенность к зрителю позволяют понять, что ему достанется как минимум третье место в соревнованиях. Общий антураж картины гармонично дополнен декоративными вставками из металла.
Что говорят критики
Направление декоративно-прикладного искусства, представленное миру Зиминым, в целом, воспринимается критиками положительно. Особенно отмечен профессионалами заряд креатива, способствующий активации воображения, и реалистичность исполнения картин. Мощный осязательный эффект, который доступен при созерцании полотен, также не остался без внимания. Общее мнение знатоков сходится на том, что произведения вызывают яркие эмоции, и желание прикоснуться к материализовавшейся идее художника.
Преимущества направления
Благодаря инертности драгоценных металлов, картины, созданные с их использованием, имеют множество шансов сохраниться для потомков в первозданном виде. Металлы не окисляются, не поддаются коррозии и не тускнеют. В сочетании с ценностью материалов, стоимость произведений в перспективе, будет только возрастать.
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Ключевые моменты истории сусализма
Для отделки декоративных элементов украшений применение сусального золота впервые было отмечено более 1700 лет назад. Условно считается, что своим появлением техники с использованием драгметаллов обязаны Северным и Южным китайским династиям, правившим в Нанкине (Лон Тан). К сожалению, оригинальное применение материалов не получило распространения в Европе, где религиозные нормы и образ мышления населения не принимали расточительства. Но с новыми идеями Алексея Зимина все изменилось: новаторский подход художника позволил раскрыть достоинства драгоценных металлов, представив их миру под новым ракурсом.
Благодаря сусали автор получил возможность визуализировать метафорические образы, сделав их максимально емкими, образными и запоминающимися. Богатый потенциал и драгоценный блеск золотых и серебряных пластин делает методику уникальной, без риска пресыщения картин яркими деталями. Эстетическая привлекательность полотен неоспорима. Несмотря на достаточную простоту натюрмортов, пейзажей и абстрактных работ Зимина, блестящие металлические картины становятся ключевым моментом модного направления, о котором «говорят» не только критики, но и обычные ценители прекрасного.
Секреты техники сусализма: как достигается эстетическая привлекательность произведений
Красота картин, создаваемых в духе сусализма, заключается в эффекте невесомости и эфемерности золотых и серебряных листов, которые складываются в изображение без разрывов, трещин и каких-либо дефектов. Идеальные линии и кажущаяся простота различных фигур и вариативных форм, на деле, скрывают высокое мастерство и навыки работы с драгоценными металлами художника.
В некотором смысле техника сусализма схожа с процессом создания аппликаций из картона или цветной бумаги. Однако, в отличие от простых материалов, золото и другие металлы требуют максимальной концентрации и точного следования намеченным контурам. Высокий уровень профессионализма, при этом, предполагает создание заметного цветового акцента на картине, без разрывов и следов соединений элементов.
Стилистика сусализма и дебютные работы
Первой картиной в стиле сусализма, отмеченной знатоками, является «золотая регата», передающая сцену соревнования парусных яхт. Мощный посыл произведения заключается в безусловном оптимизме на фоне погожего дня. Каждый элемент картины, от бирюзовых волн, дымчатых холмов вдали и белоснежных облаков, плывущих по небу, передает атмосферу летнего настроения. Позитивные эмоции, при этом, наполняют даже неискушенного в тонкостях искусства человека.
Уже при первом рассмотрении становится понятно, что каждое действующее лицо на картине, стремится к победе, а команда охвачена азартом соревнования. Следующим, на что нельзя не обратить внимания становится тот факт, что каждый участник с готовностью поддержит товарищей, и стремится выполнить возложенные функции, как можно лучше. Вышедшая в авангард с отрывом яхта золотого цвета — безусловный лидер. Но кому достанется победа не известно, ведь следом с небольшим отрывом идут другие судна серебристого цвета, ни в чем не уступающие ей. Завершает процессию яхта с бронзовым парусом. При этом цветовое решение и оптическая приближенность к зрителю позволяют понять, что ему достанется как минимум третье место в соревнованиях. Общий антураж картины гармонично дополнен декоративными вставками из металла.
Что говорят критики
Направление декоративно-прикладного искусства, представленное миру Зиминым, в целом, воспринимается критиками положительно. Особенно отмечен профессионалами заряд креатива, способствующий активации воображения, и реалистичность исполнения картин. Мощный осязательный эффект, который доступен при созерцании полотен, также не остался без внимания. Общее мнение знатоков сходится на том, что произведения вызывают яркие эмоции, и желание прикоснуться к материализовавшейся идее художника.
Преимущества направления
Благодаря инертности драгоценных металлов, картины, созданные с их использованием, имеют множество шансов сохраниться для потомков в первозданном виде. Металлы не окисляются, не поддаются коррозии и не тускнеют. В сочетании с ценностью материалов, стоимость произведений в перспективе, будет только возрастать.
Люди часто одалживают деньги без оформления письменных документов. Впоследствии возврата долга при отсутствии расписки или договора займа превращается в серьезную проблему для незадачливого кредитора. За подробностями заходите на: bankrotstvo-kompanii.ru
Культура
Добавил: Роман Сегодня, 19:13