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В Сеть попал фрагмент из «Сватов-7» с исполнением песни «Тополя»

В Сети появился отрывок из седьмого сезона сериала «Сваты» с исполнением песни «Тополя». На видео можно заметить исполнителей главных ролей – Федора Добронравова и Татьяну Кравченко.
В Сеть попал фрагмент из «Сватов-7» с исполнением песни «Тополя»

Съемки нового сезона сериала, который должен стать последним, стартовали зимой в Белоруссии. Из-за пандемии коронавируса их пришлось временно отложить. Актеры должны вернуться на съемочную площадку уже летом текущего года. Премьера нового сезона «Сватов» состоится осенью, но дату могут перенести.

Федор Добронравов в одном из недавних интервью рассказывал, что сериал продолжает находиться в разработке, хотя ранее появлялись слухи о его отмене. По словам актера, они вместе с коллегами продолжали сниматься в Белоруссии, но процесс пришлось прервать из-за организационных вопросов. Позднее съемки перенесли на апрель, но в итоге студия решила возобновить их только в мае при снятии ограничений. Из-за продолжения пандемии работа над сериалом продолжится в июне.
«Сваты» начали транслировать по российским и украинским телеканалам еще в начале 2000-х. Из-за обострения отношений между странами съемки новых серий в 2015 году были отменены. Против запрета «Сватов» на украинском телевидении тогда высказывался будущий президент Владимир Зеленский.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:09

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