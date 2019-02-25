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Юлия Снигирь познакомилась с Наоми Уоттс на модном показе в Милане

Отечественная актриса Юлия Снигирь побывала на модном показе в Милане, где успела познакомиться с Наоми Уоттс. Не так давно в Италии официально открылась Неделя высокой моды.
Юлия Снигирь познакомилась с Наоми Уоттс на модном показе в Милане

В рамках события свою коллекцию представил модный дом Giorgio Armani, а ради ознакомления с новыми работами дизайнеров приехали не только зарубежные знаменитости, но и российские. Юлия Снигирь тоже присутствовала на показе, где сидела рядом с британской коллегой Наоми Уоттс. Наблюдая за моделями, актрисы разговорились, успев не только познакомиться, но и подружиться. Даже одеты звезды были в схожей цветовой гамме.

В соцсетях Уоттс и Снигирь поблагодарили Giorgio Armani за прекрасный показ, поделившись снимками в компании главного дизайнера. Отечественная актриса рассказала, что Армани является перфекционистом. Каждое утро он без опозданий приходит в офис, чтобы лично контролировать рабочий процесс. По мнению Снегирь, он служит примером того, что для успеха необходим не только талант.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:07

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