В Сети продемонстрировали взрывы тяжелой бетонобойной бомбы БетАБ-500

Его используют для операций, связанных с разрушением аэродромов. За счёт детонации может быть полностью снесена диспетчерская вышка, уничтожена рулевая дорожка, лишена функциональности взлетно-посадочная полоса. Боеприпас БетАБ-500ШП сбрасывают обычно с небольших высот. Снарядом выпускается парашют. Когда удалится борт носителя, зафиксируется приемлемая траектория бомбы, снаряд будет отсоединён и включится пороховой ускоритель. Он обеспечивает разгон снаряда, позволяя пробивать полутораметровые бетонные укрепления. БетАБ-500ШП во время попадания в полотно взлётно-посадочной полосы разрушает её на площади в 50 кв. м.Взрыватель можно настраивать на срабатывание при контакте с поверхностью или с некоторым замедлением для разрушения конструкции изнутри. При необходимости бетонобойные боеприпасы можно применять против бронетехники. Данный боеприпас способен пробивать полуметровую броню, чего достаточно для попадания в верхнюю проекцию любого танка.