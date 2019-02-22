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В Сети продемонстрировали взрывы тяжелой бетонобойной бомбы БетАБ-500

В Сети на видео продемонстрировали, как взрывается тяжелая бетонобойная бомба БетАБ-500. Данный боеприпас обладает весом в полтонны.
В Сети продемонстрировали взрывы тяжелой бетонобойной бомбы БетАБ-500

Его используют для операций, связанных с разрушением аэродромов. За счёт детонации может быть полностью снесена диспетчерская вышка, уничтожена рулевая дорожка, лишена функциональности взлетно-посадочная полоса. Боеприпас БетАБ-500ШП сбрасывают обычно с небольших высот. Снарядом выпускается парашют. Когда удалится борт носителя, зафиксируется приемлемая траектория бомбы, снаряд будет отсоединён и включится пороховой ускоритель. Он обеспечивает разгон снаряда, позволяя пробивать полутораметровые бетонные укрепления. БетАБ-500ШП во время попадания в полотно взлётно-посадочной полосы разрушает её на площади в 50 кв. м.

Взрыватель можно настраивать на срабатывание при контакте с поверхностью или с некоторым замедлением для разрушения конструкции изнутри. При необходимости бетонобойные боеприпасы можно применять против бронетехники. Данный боеприпас способен пробивать полуметровую броню, чего достаточно для попадания в верхнюю проекцию любого танка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:06

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