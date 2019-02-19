Анна Михайловская попрощалась с сериалом «Молодежка»

Сериал выходил в эфир на телеэкраны в течение 6 лет. Михайловская играла в нем роль Яны Самойловой, которая стала женой одного из хоккеистов Андрея Кисляка. Звезда выставила фотографию со свои «сериальным» супругом с трогательной подписью, поблагодарив всех, кто был причастен к съемкам.«Вот и закончилась Наша Молодежка. Дорогие зрители, поклонники этого сериала, огромное вам спасибо за ваши тёплые слова, внимание, сопереживание и искреннее участие! Я хочу поблагодарить создателей, всю съёмочную группу, всех своих коллег! СПАСИБО! Мы были одним целым и я вас люблю!», - написала Михайловская.Поклонники «Молодежки» не скрывали своей грусти по поводу финала сериала. Они отметили, что будут очень скучать по любимым героям.