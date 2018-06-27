Ксения Бородина показала подписчикам своих «деревенских» девочек

«Тянет в те места, которые посещала в детстве, и такое все родное, улавливаю каждый запах, высматриваю каждую тропинку и все время разговоры про то, как было, когда я тут была) А раньше мне это казалось таким занудным», - писала Ксения.

«Какие места красивые!», «А как называется деревня, так красиво», «Принцески сладенькие», «Фотка такая яркая, насыщенная, как будто не настоящая, а Мару здесь просто невероятная, кажется такой взрослой, очень интересная!», «Наша природа самая лучшая, прямо бальзам на душу!», - высказались поклонники телеведущей.

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором показала своих «деревенских» девочек. Маруся и Теона стояли на берегу небольшой реки и мило улыбались.Стоит отметить, что данная фотография была сделана в деревне, которой выросла теледива. Несколькими днями ранее она признавалась, что чем старше становится, тем больше скучает по этим местам из детства.Опубликованное фото дочек очень понравилось подписчикам Бородиной, как и природа, которая их окружала. Они удивились, насколько красивые есть места в Подмосковье, и отметили, что и сами были бы не против выбраться на природу.