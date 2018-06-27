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Ксения Бородина показала подписчикам своих «деревенских» девочек

Популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором показала своих «деревенских» девочек. Маруся и Теона стояли на берегу небольшой реки и мило улыбались.

Стоит отметить, что данная фотография была сделана в деревне, которой выросла теледива. Несколькими днями ранее она признавалась, что чем старше становится, тем больше скучает по этим местам из детства.

Ксения Бородина показала подписчикам своих «деревенских» девочек

«Тянет в те места, которые посещала в детстве, и такое все родное, улавливаю каждый запах, высматриваю каждую тропинку и все время разговоры про то, как было, когда я тут была) А раньше мне это казалось таким занудным», - писала Ксения.

Опубликованное фото дочек очень понравилось подписчикам Бородиной, как и природа, которая их окружала. Они удивились, насколько красивые есть места в Подмосковье, и отметили, что и сами были бы не против выбраться на природу.

Ксения Бородина показала подписчикам своих «деревенских» девочек

«Какие места красивые!», «А как называется деревня, так красиво», «Принцески сладенькие», «Фотка такая яркая, насыщенная, как будто не настоящая, а Мару здесь просто невероятная, кажется такой взрослой, очень интересная!», «Наша природа самая лучшая, прямо бальзам на душу!», - высказались поклонники телеведущей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:41
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