Дмитрий Дмитренко считает, что его жена прирожденная ведущая ток-шоу

«Я очень рад за неё. Я знал, что она справится на все 100! Оля ты умничка! Ты у меня всегда мечтала стать ведущей!!! А как мы знаем мечты сбываются на «Доме-2», - написал он.

И, по мнению тех, кто смотрел выпуск, сестры справились со своей задачей лучше, всех предыдущих участников телестройки. Они не ссорились, не перебивали друг друга, давали дельные советы пришедшим в студию героям и просто чувствовали себя «как рыба в воде».Похвалить девушек, а точнее свою супругу, решил Дмитрий Дмитренко. На странице в социальной сети Instagram он опубликовал пост, в котором поделился впечатлениями от нового выпуска «Пламени любви».Также парень поинтересовался мнения подписчиков, справилась ли его жена со своей ролью, и те в большинстве своем ответили положительно.