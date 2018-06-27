Дмитрий Дмитренко считает, что его жена прирожденная ведущая ток-шоу
В прошедшее воскресенье зрители телепроекта «Дом-2» могли оценить способности Алены Савкиной и Ольги Рапунцель в качестве ведущих, поскольку девушкам доверили ток-шоу «Пламя любви».
И, по мнению тех, кто смотрел выпуск, сестры справились со своей задачей лучше, всех предыдущих участников телестройки. Они не ссорились, не перебивали друг друга, давали дельные советы пришедшим в студию героям и просто чувствовали себя «как рыба в воде».
Похвалить девушек, а точнее свою супругу, решил Дмитрий Дмитренко. На странице в социальной сети Instagram он опубликовал пост, в котором поделился впечатлениями от нового выпуска «Пламени любви».
«Я очень рад за неё. Я знал, что она справится на все 100! Оля ты умничка! Ты у меня всегда мечтала стать ведущей!!! А как мы знаем мечты сбываются на «Доме-2», - написал он.
Также парень поинтересовался мнения подписчиков, справилась ли его жена со своей ролью, и те в большинстве своем ответили положительно.