Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова не представляет жизни многодетной мамы без няни.

Жена популярного артиста Джигана Оксана Самойлова поделилась на странице своего аккаунта в соцсети Instagram, мыслями о жизни многодетной семьи. Как оказалось, женщина не представляет возможным отказаться от услуг няни в период отпуска.Оксана искренне поражается умению других со всем справляться без посторонней помощи. Она поручает все самые ответственные ситуации для няни, которая помогает ей с малышами. Самойлова не скрывает, что быть мамой – очень тяжелый труд, потому привлечение профессиональных нянечек является совершенно естественным для многодетных семей.Без няни у многодетной матери просто не хватало бы свободного времени на себя, а для селебрити это совершенно недопустимо. Другой образ жизни и отсутствие личного времени отбирали бы слишком много сил и просто истощили бы Оксану. Женщина же, заявляет многодетная мама, всегда остается женщиной.