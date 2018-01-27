Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова не представляет жизни многодетной мамы без няни
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова не представляет жизни многодетной мамы без няни.
Жена популярного артиста Джигана Оксана Самойлова поделилась на странице своего аккаунта в соцсети Instagram, мыслями о жизни многодетной семьи. Как оказалось, женщина не представляет возможным отказаться от услуг няни в период отпуска.
Оксана искренне поражается умению других со всем справляться без посторонней помощи. Она поручает все самые ответственные ситуации для няни, которая помогает ей с малышами. Самойлова не скрывает, что быть мамой – очень тяжелый труд, потому привлечение профессиональных нянечек является совершенно естественным для многодетных семей.
Без няни у многодетной матери просто не хватало бы свободного времени на себя, а для селебрити это совершенно недопустимо. Другой образ жизни и отсутствие личного времени отбирали бы слишком много сил и просто истощили бы Оксану. Женщина же, заявляет многодетная мама, всегда остается женщиной.
Жена популярного артиста Джигана Оксана Самойлова поделилась на странице своего аккаунта в соцсети Instagram, мыслями о жизни многодетной семьи. Как оказалось, женщина не представляет возможным отказаться от услуг няни в период отпуска.
Оксана искренне поражается умению других со всем справляться без посторонней помощи. Она поручает все самые ответственные ситуации для няни, которая помогает ей с малышами. Самойлова не скрывает, что быть мамой – очень тяжелый труд, потому привлечение профессиональных нянечек является совершенно естественным для многодетных семей.
Без няни у многодетной матери просто не хватало бы свободного времени на себя, а для селебрити это совершенно недопустимо. Другой образ жизни и отсутствие личного времени отбирали бы слишком много сил и просто истощили бы Оксану. Женщина же, заявляет многодетная мама, всегда остается женщиной.