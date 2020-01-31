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"Автомобильный выхлоп убивает сердце": Кардиологи нашли новую причину инфаркта

Ученые выявили новую причину инфарктов и сопутствующих проблем с сердцем. Как оказалось, частота сердечных приступов напрямую зависит от загрязнения среды автомобильными выхлопными газами.

В течение 10 лет (с 2005 по 2015 год) исследователи собирали информацию о степени загрязнения воздуха, а также архивировали данные в рамках мониторинга состояния воздуха в немецком Аугсбурге, сравнивая все это впоследствии с информацией о нелетальных случаях сердечных приступов и прочих заболеваний сердечно-сосудистой системы. В результате был сделан вывод о том, что постоянное воздействие крошечных частиц (в основном это азот, сажа и озон), которые в большом количестве продуцируются выпускными системами транспортных средств, оказывает прямое влияние на частоту случаев инфаркта.

«По предварительным данным, частицы из выхлопных газов могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье человека из-за их чрезвычайно маленького размера, а также повышенной площади контакта и способности глубоко проникать в кровь», - говорится в исследовании специалистов.


Дальнейшие токсикологические экспертизы позволили ученым получить дополнительные доказательства того, что указанные ими частицы обладают более высокой токсичностью на единицу своей массы, чем крупные элементы загрязнений. Отмечается, что такие частицы способны довольно быстро проникать в состав крови и всего за несколько часов провоцировать сердечный приступ.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:07

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