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Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на московском косметологе

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин сыграл тайную свадьбу, о ней знали лишь самые близкие родственники. Наследник актрисы женился на московском косметологе Илоне Александровой, избранница познакомилась со звездной матерью супруга больше года назад.
Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на московском косметологе

Молодожены расписались в Таганском ЗАГСе Москвы, а затем отправились небольшой праздник, куда были приглашены лишь самые близкие родственники супругов. Макар Касаткин представил Марии Шукшиной свою избранницу еще больше года назад. Актрисе очень понравилась Илона Александрова, поэтому она всячески поддерживала эти отношения.

Присутствовавшие на свадьбе друзья молодоженов рассказали о том, что празднование было скромным и очень коротким. Сразу после росписи Марк Касаткин и Илона Александрова встретились с родственниками и близкими, провели с ними немного времени, приняли подарки, а затем все разъехались по домам.

Стоит отметить, что у сына Марии Шукшиной имеется достаточно скандальное прошлое, связанное с предыдущими отношениями, ставшими одной из самых обсуждаемых тем на телевидении. Бывшая девушка Марка Касаткина Фрейя Зильбер полтора года назад родила от наследника актрисы ребенка. Сам сын Марии Шукшиной долгое время отрицал свое отцовство и не выходил на связь с бывшей возлюбленной. В результате был проведет ДНК-тест, полностью подтвердивший слова Фрейи Зильбер.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:30

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