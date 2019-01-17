АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 76.14 USD 66.76
Курс валют на 17.01.2019

Максим Аверин спел на барной стойке гей-клуба и встретил там Новый год

Известный российский актер Максим Аверин решил устроить сюрприз посетителям гей-клуба в Сочи. Артист пришел на вечеринку в сопровождении двух спутниц и спел на барной стойке.
Максим Аверин спел на барной стойке гей-клуба и встретил там Новый год
Максим Аверин решил спеть после многочисленных просьб женщин, которые пришли вместе с ним. Они пели под караоке и уговаривали на это актера. Он не растерялся и залез на барную стойку, после чего получил предложение, исполнить несколько песен дома у одного из барменов. Эта просьба немного успокоила артиста.
Максим Аверин спел на барной стойке гей-клуба и встретил там Новый год

Среди гостей клуба оказался один из его знакомых обозревателей, и Максим Аверин поделился с ним причиной, по которой он здесь сегодня отдыхает. По его словам, в Сочи он приехал, чтобы принять участие в одном мероприятии и встретить Новый год. А данное заведение ему просто посоветовали, объясняя, что среди посетителей мало кто обратит на знаменитость внимание. И звезда сериала «Глухарь» в этом убедился.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рыбка и Лесли были задержаны в
Илон Маск предупредил о скором
Xiaomi представила двухкамерный
Дмитрий Нагиев показал свое фото без
KIA в 2020 году выпустит в России новую
В Кембриджшире найден череп зубра,
Учёные: Блуждающая чёрная дыра подошла
Стало известно о членах жюри нового
Татьяна Навка пресекла слухи о
Известное Android-приложение оказалось
Исследование: Многие инфекции гепатита
Американец выжил в теракте 11 сентября,
Ford выпустит полностью электрический
Китайская компания Evergrande Health
Юморист Юрий Гальцев смог возродить
Стали известны подробности личной жизни
Максим Аверин спел на барной стойке
Учёные случайно вывели мышей с необычно
«Дай»: дочка Оли и Димы Рапунцелей
Филиппу Киркорову нашли идеальную жену
Александра Черно оправдалась перед
Новый метод скрининга оказался
Садальский: Алла Пугачева хватала Джуну
Астрономы обнаружили следы дождей на
Звезду «Глухаря» Тимура Ефременкова
Ксения Собчак опубликовала в Instagram
В Госдуме неплательщиков алиментов
Американский истребитель F-16C получит
Ольге Бузовой начали дарить подарки за
Милана Тюльпанова рассказала о запрете
Просмотреть все новости