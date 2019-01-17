Максим Аверин спел на барной стойке гей-клуба и встретил там Новый год



Максим Аверин решил спеть после многочисленных просьб женщин, которые пришли вместе с ним. Они пели под караоке и уговаривали на это актера. Он не растерялся и залез на барную стойку, после чего получил предложение, исполнить несколько песен дома у одного из барменов. Эта просьба немного успокоила артиста.

Максим Аверин решил спеть после многочисленных просьб женщин, которые пришли вместе с ним. Они пели под караоке и уговаривали на это актера. Он не растерялся и залез на барную стойку, после чего получил предложение, исполнить несколько песен дома у одного из барменов. Эта просьба немного успокоила артиста.





Среди гостей клуба оказался один из его знакомых обозревателей, и Максим Аверин поделился с ним причиной, по которой он здесь сегодня отдыхает. По его словам, в Сочи он приехал, чтобы принять участие в одном мероприятии и встретить Новый год. А данное заведение ему просто посоветовали, объясняя, что среди посетителей мало кто обратит на знаменитость внимание. И звезда сериала «Глухарь» в этом убедился.