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Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с гнущимися экранами

Представители Apple «обрисовали» ситуацию с iPad Pro, обладающими гнущимися экранами. По их словам, компания на сегодняшний день решает вопрос о поставках некачественных производимых дисплеев, которые вызывают недовольство пользователей.

Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с гнущимися экранами


Эксперты фирмы отметили, что визуальные характеристики данного планшета являются полностью соответствующими стандартам качества. Вследствие этого не следует переживать в этом плане. Выпуск сгибающихся дисплеев осуществляется согласно определённым правилам. Однако иногда они могут выходить из строя, приводя к возникновению маленького люфта. «Яблочники» не исключают, что технологию полноценных современных сгибающихся дисплеев со временем могут использовать для производства планшетов, а также смартфонов. Официальная информация об устройствах данного типа в настоящее время отсутствует.

Dni24 ранее сообщали, что в интернете чаще начали появляться жалобы по отношению к iPad Pro 2018. Пользователи отмечают хрупкость данного устройства.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24

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