Специалисты Apple описали ситуацию с iPad Pro с гнущимися экранами
Представители Apple «обрисовали» ситуацию с iPad Pro, обладающими гнущимися экранами. По их словам, компания на сегодняшний день решает вопрос о поставках некачественных производимых дисплеев, которые вызывают недовольство пользователей.
Эксперты фирмы отметили, что визуальные характеристики данного планшета являются полностью соответствующими стандартам качества. Вследствие этого не следует переживать в этом плане. Выпуск сгибающихся дисплеев осуществляется согласно определённым правилам. Однако иногда они могут выходить из строя, приводя к возникновению маленького люфта. «Яблочники» не исключают, что технологию полноценных современных сгибающихся дисплеев со временем могут использовать для производства планшетов, а также смартфонов. Официальная информация об устройствах данного типа в настоящее время отсутствует.
Dni24 ранее сообщали, что в интернете чаще начали появляться жалобы по отношению к iPad Pro 2018. Пользователи отмечают хрупкость данного устройства.
Эксперты фирмы отметили, что визуальные характеристики данного планшета являются полностью соответствующими стандартам качества. Вследствие этого не следует переживать в этом плане. Выпуск сгибающихся дисплеев осуществляется согласно определённым правилам. Однако иногда они могут выходить из строя, приводя к возникновению маленького люфта. «Яблочники» не исключают, что технологию полноценных современных сгибающихся дисплеев со временем могут использовать для производства планшетов, а также смартфонов. Официальная информация об устройствах данного типа в настоящее время отсутствует.
Dni24 ранее сообщали, что в интернете чаще начали появляться жалобы по отношению к iPad Pro 2018. Пользователи отмечают хрупкость данного устройства.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:24