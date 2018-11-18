АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018

В Сети появляется все больше жалоб в отношении недавно представленного нового iPad Pro 2018. Интернет-пользователи массово делают акцент на хрупкость устройства.

В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018

Это вызвало негодование у поклонников, так как устройство гнется и является не особо прочным. Пока неясно, вследствие чего iPad Pro обладает такой низкой прочностью. Руководство компании пока никак не отреагировало на жалобы. В свою очередь блогером JerryRigEverything в Сети был опубликован видеоролик, где демонстрируется, насколько устройство, а также стилус хрупкие. По мнению блогера, планшет вследствие гонки за тонким экраном оказался подвержен довольно сильной хрупкости. Он очень легко ломается. Вместе с этим необратимо повреждается от огня матрица. Корпус легко гнётся, приводя к повреждениям экрана, а также «железа».


В Сети появилась информация, что Xiaomi решила нацелиться непосредственно на женскую аудиторию. Таким образом, компания собирается выпускать смартфоны, ориентированные на представительниц слабого пола.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Близкие Ольги Бузовой по разным причинам
Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить
Песков: Москва исключает возможность передачи
Территорию Москвы по ночам будут патрулировать
Настасья Самбурская поразила поклонников в
Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу
Валерий Меладзе довёл до слёз старшую дочь на
Для популярной игры «Angry Birds» разработана
Мария Бутырская впервые показала младшего сына в
Ушла из жизни известная оперная певица Диана
Балтийская рыба заражена «химическим СПИДом»
Актриса Джессика Честейн впервые стала мамой
В Белоруссии для съемок фильма построили танк по
Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров,
Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию
Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram
Анна Седокова в Instagram показала повзрослевшего
Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича
Fujitsu General представила прототип нашейного
Просмотреть все новости