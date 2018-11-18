В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Сети появляется все больше жалоб в отношении недавно представленного нового iPad Pro 2018. Интернет-пользователи массово делают акцент на хрупкость устройства.
Это вызвало негодование у поклонников, так как устройство гнется и является не особо прочным. Пока неясно, вследствие чего iPad Pro обладает такой низкой прочностью. Руководство компании пока никак не отреагировало на жалобы. В свою очередь блогером JerryRigEverything в Сети был опубликован видеоролик, где демонстрируется, насколько устройство, а также стилус хрупкие. По мнению блогера, планшет вследствие гонки за тонким экраном оказался подвержен довольно сильной хрупкости. Он очень легко ломается. Вместе с этим необратимо повреждается от огня матрица. Корпус легко гнётся, приводя к повреждениям экрана, а также «железа».
В Сети появилась информация, что Xiaomi решила нацелиться непосредственно на женскую аудиторию. Таким образом, компания собирается выпускать смартфоны, ориентированные на представительниц слабого пола.
Это вызвало негодование у поклонников, так как устройство гнется и является не особо прочным. Пока неясно, вследствие чего iPad Pro обладает такой низкой прочностью. Руководство компании пока никак не отреагировало на жалобы. В свою очередь блогером JerryRigEverything в Сети был опубликован видеоролик, где демонстрируется, насколько устройство, а также стилус хрупкие. По мнению блогера, планшет вследствие гонки за тонким экраном оказался подвержен довольно сильной хрупкости. Он очень легко ломается. Вместе с этим необратимо повреждается от огня матрица. Корпус легко гнётся, приводя к повреждениям экрана, а также «железа».
В Сети появилась информация, что Xiaomi решила нацелиться непосредственно на женскую аудиторию. Таким образом, компания собирается выпускать смартфоны, ориентированные на представительниц слабого пола.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15