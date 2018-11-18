Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию
Компания Xiaomi решила нацелиться на женскую аудиторию. Производителем было подписано соглашение в вопросе стратегического сотрудничества с фирмой, выпускающей смартфоны, которые ориентированы на представительниц слабого пола.
Китайской компанией Meitu был разработан сервис MeituPic, позволяющий редактировать фото непосредственно на используемых мобильных устройствах. Представители компании несколько позднее объявили о производстве смартфонов, которые ориентированы на женщин. В свою очередь устройства наделят улучшенными фотокамерами, а также специальным программным обеспечением, которое увеличивает качество снимков. По мнению экспертов, новое соглашение предоставит возможность Xiaomi получить доступ к новейшим алгоритмам и патентам от Meitu для применения в собственной продукции. Сделка продолжает политику известного китайского производителя, направленную на увеличение женской базы пользователей, непосредственно о которой раньше говорил Лэй Цзюнь, являющийся президентом компании.
Недавно стало известно, что в ассортименте смартфонов OPPO появился смартфон OPPO A7 среднего уровня, который оснащается экраном на 6,2 дюйма с каплевидным вырезом.
Китайской компанией Meitu был разработан сервис MeituPic, позволяющий редактировать фото непосредственно на используемых мобильных устройствах. Представители компании несколько позднее объявили о производстве смартфонов, которые ориентированы на женщин. В свою очередь устройства наделят улучшенными фотокамерами, а также специальным программным обеспечением, которое увеличивает качество снимков. По мнению экспертов, новое соглашение предоставит возможность Xiaomi получить доступ к новейшим алгоритмам и патентам от Meitu для применения в собственной продукции. Сделка продолжает политику известного китайского производителя, направленную на увеличение женской базы пользователей, непосредственно о которой раньше говорил Лэй Цзюнь, являющийся президентом компании.
Недавно стало известно, что в ассортименте смартфонов OPPO появился смартфон OPPO A7 среднего уровня, который оснащается экраном на 6,2 дюйма с каплевидным вырезом.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00