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Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию

Компания Xiaomi решила нацелиться на женскую аудиторию. Производителем было подписано соглашение в вопросе стратегического сотрудничества с фирмой, выпускающей смартфоны, которые ориентированы на представительниц слабого пола.

Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию

Китайской компанией Meitu был разработан сервис MeituPic, позволяющий редактировать фото непосредственно на используемых мобильных устройствах. Представители компании несколько позднее объявили о производстве смартфонов, которые ориентированы на женщин. В свою очередь устройства наделят улучшенными фотокамерами, а также специальным программным обеспечением, которое увеличивает качество снимков. По мнению экспертов, новое соглашение предоставит возможность Xiaomi получить доступ к новейшим алгоритмам и патентам от Meitu для применения в собственной продукции. Сделка продолжает политику известного китайского производителя, направленную на увеличение женской базы пользователей, непосредственно о которой раньше говорил Лэй Цзюнь, являющийся президентом компании.

Недавно стало известно, что в ассортименте смартфонов OPPO появился смартфон OPPO A7 среднего уровня, который оснащается экраном на 6,2 дюйма с каплевидным вырезом.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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