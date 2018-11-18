Смартфон OPPO A7 оснащен 6,2-дюймовым экраном с каплевидным вырезом





Устройство OPPO A7 получило 6,2-дюймовый дисплей IPS в формате HD+ (1520×720 рх). Данная панель занимает 88,3 процента площади фронтальной поверхности. Верхняя часть экрана имеет каплевидный вырез под удобную селфи-камеру на 16 млн. рх. В данном случае используется широкоугольная оптика. «Сердцем» смартфона выступает процессор Snapdragon 450. Данный чип объединяет 8 вычислительных ядер типа ARM Cortex-A53 (таковая частота 1,8 ГГц), а также графический ускоритель версии Adreno 506. ОЗУ составляет 3/4 Гб, ПЗУ на 32/64 Гб. Имеется слот под карты microSD. Основную камеру выполнили в виде сдвоенного блока, объединяющего датчики на 13 и 2 млн. рх. Сзади устройства имеется сканер отпечатков пальцев.Устройство OPPO A7 получило очень мощную АКБ на 4230 мАч. Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, приёмник GPS, порт Micro-USB 2.0, гнездо для наушников на 3,5-мм. Новинка в продажу поступит 22 ноября. Цена модели составила около $230. Предусматривается три варианта цветового исполнения: Amber Gold, Lake Light Green, Fresh Pink (золотистый, зелёный, розовый).