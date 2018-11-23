Chery представила новый суббренд марки Exeed
Компания Chery представила новый суббренд марки Exeed. Данное название китайцы использовали в 2017 году в рамках франкфуртского автосалона, когда представили кросс Chery Exeed TX, который разработали для экспортных рынков.
Авто обладает новой платформой M3X с задней независимой подвеской, гибридным силовым агрегатом, передовой электроникой. Серийное производство ещё не началось. Модель составит конкуренцию брендам Wey, а также Lynk & Co. Кроссовер Exeed TXL имеет в длину 4,6 м. На нём отсутствуют логотипы материнской компании Chery. Также были изменены радиаторная решётка и колеса на 19 дюймов. Интерьер является засекреченным. Машина не имеет гибридную силовую установку.
Кросс оснащается бензиновым турбодвигателем 1.6T GDI на 197 лошадиных сил, а также семиступенчатым «роботом». Имеет место передний привод. На китайский авторынок Exeed TXL выйдет в следующем году. В компании в ходе франкфуртского дебюта авто говорили, что на базе M3X создадут целое семейство.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что российское беспилотное транспортное средство на базе Skoda Superb проехало расстояние от Санкт-Петербурга до Казани.
Авто обладает новой платформой M3X с задней независимой подвеской, гибридным силовым агрегатом, передовой электроникой. Серийное производство ещё не началось. Модель составит конкуренцию брендам Wey, а также Lynk & Co. Кроссовер Exeed TXL имеет в длину 4,6 м. На нём отсутствуют логотипы материнской компании Chery. Также были изменены радиаторная решётка и колеса на 19 дюймов. Интерьер является засекреченным. Машина не имеет гибридную силовую установку.
Кросс оснащается бензиновым турбодвигателем 1.6T GDI на 197 лошадиных сил, а также семиступенчатым «роботом». Имеет место передний привод. На китайский авторынок Exeed TXL выйдет в следующем году. В компании в ходе франкфуртского дебюта авто говорили, что на базе M3X создадут целое семейство.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что российское беспилотное транспортное средство на базе Skoda Superb проехало расстояние от Санкт-Петербурга до Казани.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:10