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Российское беспилотное авто проехало из Санкт-Петербурга в Казань

Экспериментальное беспилотное авто, созданное российской компанией «Старлайн», преодолело путь от Санкт-Петербурга до Казани. Большую часть пути автомобиль смог преодолеть в автономном режиме.

Российское беспилотное авто проехало из Санкт-Петербурга в Казань


Беспилотник построили на базе версии Skoda Superb. Авто оснащается автономной системой 3 уровня, имеющей два режима управления. В свою очередь один режим позволяет удерживать авто в полосе, рассчитывать маршрут, определять полосу движения, распознавать дорожную разметку, а также обстановку в пути. Совершенствующийся второй режим позволяет беспилотнику ездить при отсутствии разметки, наличии множественных помех, плохих погодных условиях. Специалисты компании для этого собираются создать высокоточную карту, обладающую путевыми точками. На ней местоположение транспортного средства будет определяться с помощью спутникового приемника, одометрии, инерциальной навигации. Набор сенсоров, а также специальных систем помогут авто передвигаться, не прибегая к помощи водителя.



Беспилотник во время пробега Санкт-Петербург-Казань продемонстрировал хорошие результаты. Машина за 10 дней смогла преодолеть 2500 км. На сложных участках автомобилю помогал водитель-испытатель. Специалисты обнаружили ряд недостатков системы. Так на некоторых участках дороги беспилотник не мог распознать дорожное полотно. При этом вычислительная платформа с некоторым трудом справлялась с поступающим большим объемом информации. Представители компании пообещали вскоре доработать систему.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:38

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