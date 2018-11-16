Племянник Меган Маркл рассказал, что родственники больше не хотят с ней общаться
Семья Меган Маркл не хочет больше с ней общаться. Об этом сообщил Тайлер Дули, являющийся племянником герцогини Сассекской.
Тайлер Дули заявил, что королевская чета и большие деньги очень плохо повлияли на характер его тёти. По его словам, после свадьбы Меган Маркл совсем не хочет видеть своих родных, включая отца, который недавно перенес хирургическое вмешательство на сердце. Племянник герцогини Сассекской подчеркнул, что обиженные родственники тоже отрекаются от Меган Маркл, которая сейчас беременна. Королевский инсайдер сообщает, что герцогиня Сассекская очень расстроена, так как не может наладить отношения с семьей, которая постоянно её критикует. Меган Маркл также опасается, что её папа из-за скандала не сможет увидеть внуков.
На днях Лера Кудрявцева со съёмочной группой телешоу «Секрет на миллион» отправилась в Мюнхен, чтобы взять интервью у Марии Максаковой.
Тайлер Дули заявил, что королевская чета и большие деньги очень плохо повлияли на характер его тёти. По его словам, после свадьбы Меган Маркл совсем не хочет видеть своих родных, включая отца, который недавно перенес хирургическое вмешательство на сердце. Племянник герцогини Сассекской подчеркнул, что обиженные родственники тоже отрекаются от Меган Маркл, которая сейчас беременна. Королевский инсайдер сообщает, что герцогиня Сассекская очень расстроена, так как не может наладить отношения с семьей, которая постоянно её критикует. Меган Маркл также опасается, что её папа из-за скандала не сможет увидеть внуков.
На днях Лера Кудрявцева со съёмочной группой телешоу «Секрет на миллион» отправилась в Мюнхен, чтобы взять интервью у Марии Максаковой.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:35