Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять интервью у Марии Максаковой





Жизнь оперной певицы напоминает приключенческую историю. Публика может только догадываться, какие тайны утаивает нашумевшая артистка и политик. Лера Кудрявцева приняла решение пригласить Марию Максакову в свою телепрограмму «Секрет на миллион». Ведущая шоу хочет поговорить о прошлом певицы. Ради интервью с оперной дивой телезвезда впервые решилась организовать выездную съемку и улетела в Мюнхен.Лера Кудрявцева пригласит Марию Максакову на откровенный разговор во временную студию. В конце интервью протянет артистке заветный конверт, после чего задаст ей вопрос на миллион. Телепередача выйдет в прямой эфир 24 ноября.