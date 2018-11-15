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Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять интервью у Марии Максаковой

Лера Кудрявцева на днях впервые участвовала в выездном выпуске шоу «Секрет на миллион», отправившись в Мюнхен. Телеведущая решила встретиться с Марией Максаковой и поговорить о ее личной жизни.

Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять интервью у Марии Максаковой


Жизнь оперной певицы напоминает приключенческую историю. Публика может только догадываться, какие тайны утаивает нашумевшая артистка и политик. Лера Кудрявцева приняла решение пригласить Марию Максакову в свою телепрограмму «Секрет на миллион». Ведущая шоу хочет поговорить о прошлом певицы. Ради интервью с оперной дивой телезвезда впервые решилась организовать выездную съемку и улетела в Мюнхен.

Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять интервью у Марии Максаковой


Лера Кудрявцева пригласит Марию Максакову на откровенный разговор во временную студию. В конце интервью протянет артистке заветный конверт, после чего задаст ей вопрос на миллион. Телепередача выйдет в прямой эфир 24 ноября.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:04

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