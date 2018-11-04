Екатерина Стриженова похвасталась тонкой талией в Instagram
Екатерина Стриженова в своем микроблоге Instagram обнародовала новый ролик, в котором ведущая сообщила, что уменьшилась на 1 размер. Телезвезда за месяц тренировок сбросила более 4 кг.
Теледива подчеркнула, что без особого рациона питания этого результата добиться бы было просто невозможно. Публикация за сутки собрала более 150 отметок «Мне нравится» и свыше 500 комментариев. Подписчики аккаунта Екатерины Стриженовой, порадовавшись за любимицу, оставили под постом массу приятных слов. Некоторые фанаты заявили, что ведущая является примером для многих женщин. При этом множество фолловеров считают, что знаменитость в любом размере женственная и очень красивая.
Следует отметить, что Екатерина Стриженова в свои пятьдесят лет действительно прекрасно выглядит. Телеведущая уделяет много времени своей внешности, при этом недавно начала заниматься физкультурой. Своими успехами звезда постоянно делится с фанатами в соцсети, вдохновляя их становиться здоровее.
Накануне Светлана Лобода обнародовала в своем аккаунте короткий видеоролик со старшей дочерью Евой. Наследница звезды первой слушает композиции знаменитой мамы, после чего дает прогноз – станет ли песня хитом.
Теледива подчеркнула, что без особого рациона питания этого результата добиться бы было просто невозможно. Публикация за сутки собрала более 150 отметок «Мне нравится» и свыше 500 комментариев. Подписчики аккаунта Екатерины Стриженовой, порадовавшись за любимицу, оставили под постом массу приятных слов. Некоторые фанаты заявили, что ведущая является примером для многих женщин. При этом множество фолловеров считают, что знаменитость в любом размере женственная и очень красивая.
Следует отметить, что Екатерина Стриженова в свои пятьдесят лет действительно прекрасно выглядит. Телеведущая уделяет много времени своей внешности, при этом недавно начала заниматься физкультурой. Своими успехами звезда постоянно делится с фанатами в соцсети, вдохновляя их становиться здоровее.
Накануне Светлана Лобода обнародовала в своем аккаунте короткий видеоролик со старшей дочерью Евой. Наследница звезды первой слушает композиции знаменитой мамы, после чего дает прогноз – станет ли песня хитом.