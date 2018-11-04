Светлана Лобода поделилась трогательным видео со старшей дочерью в Instagram

На видео артистка спрашивает свою старшую дочь, станет ли хитом композиция «InstaDrama», которую наследница послушала уже пять раз. Получив утвердительный ответ, Светлана Лобода сказала «класс». Ролик очень понравился фанатам звезды. Часть из поклонников заявили, что даже по голосу ощущается, что певица очень женственная. Многие подписчики предположили, что композиция обязательно станет хитом, так как по-другому у нее не бывает.Старшая дочь Светланы Лободы, очень умная и активная девочка. Ева учит два языка – немецкий и английский, занимается вокалом и танцами. Знаменитость часто выкладывает в соцсети видео и фото с наследницей, что очень радует поклонников.