Татьяна Васильева была госпитализирована после инцидента в московском метро
Актриса Татьяна Васильева была госпитализирована после инцидента, который произошёл в московском метро. По словам её сына Филиппа Васильева, двери вагона столичного метро зажали ей голову.
Артистку госпитализировали в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Татьяна Васильева, рассказывая о случившемся в Instagram, отметила, что она не слышала предупреждения о закрытии в вагоне дверей. Артистка после произошедшего обратилась к начальнику столичного метро, которому рассказала о данном инциденте. По словам сына знаменитости, в больнице ей должны сделать МРТ, а также компьютерную томографию. Представители московского метро после случившегося инцидента выразил сожаление Васильевой, а также надежду, что произошедшее в итоге не скажется на здоровье Татьяны.
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Артистку госпитализировали в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Татьяна Васильева, рассказывая о случившемся в Instagram, отметила, что она не слышала предупреждения о закрытии в вагоне дверей. Артистка после произошедшего обратилась к начальнику столичного метро, которому рассказала о данном инциденте. По словам сына знаменитости, в больнице ей должны сделать МРТ, а также компьютерную томографию. Представители московского метро после случившегося инцидента выразил сожаление Васильевой, а также надежду, что произошедшее в итоге не скажется на здоровье Татьяны.
Во Всемирный день мужчин в Instagram появились первые фотографии и видео пятимесячной младшей дочки Светланы Зейналовой.