Светлана Зейналова впервые показала фанатам в Instagram младшую дочь

Ролик ведущая сопроводила постом, в котором она похвалила своего гражданского супруга, назвав его «идеальным мужчиной». По словам звезды, она постоянно говорит мужу, что он красивый, классный, сексуальный, заводной - прямо огонь. Знаменитость подчеркнула, что обычно женщины злятся, когда их мужчины шалят, выпивают, приходят домой поздно «подшофе», но в их семье это не так, потому что так делает она.Видео в течение пяти часов собрало свыше 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Подписчики пожелали Светлане Зейналовой счастья в ее семье.