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Светлана Зейналова впервые показала фанатам в Instagram младшую дочь

Во Всемирный день мужчин Светлана Зейналова обнародовала в соцсети Instagram новый ролик. На видео запечатлено как ее супруг танцует над кроваткой 5-месячной дочери под песню «Танец маленьких утят».

Светлана Зейналова впервые показала фанатам в Instagram младшую дочь


Ролик ведущая сопроводила постом, в котором она похвалила своего гражданского супруга, назвав его «идеальным мужчиной». По словам звезды, она постоянно говорит мужу, что он красивый, классный, сексуальный, заводной - прямо огонь. Знаменитость подчеркнула, что обычно женщины злятся, когда их мужчины шалят, выпивают, приходят домой поздно «подшофе», но в их семье это не так, потому что так делает она.

Видео в течение пяти часов собрало свыше 19 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Подписчики пожелали Светлане Зейналовой счастья в ее семье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30

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