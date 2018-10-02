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В Петербурге фасад Эрмитажа могут перекрасить в коричневый цвет

Государственный Эрмитаж в Зимнем дворце Петербурга может быть перекрашен в коричневый цвет. С таким заявлением выступили потенциальные исполнители проекта – специалисты ГК «Арсенал-Консалтинг» и фабрики Terraforce.
В Петербурге фасад Эрмитажа могут перекрасить в коричневый цвет

Вопрос по возможному изменению облика Эрмитажа был вынесен на рассмотрение общественности: инициаторы преобразования опросили жителей Петербурга касательно целесообразности перекрашивания фасада музея в коричневый цвет и выяснили, что большая часть респондентов поддержала предложение специалистов.

Известно, что со дня основания Зимний дворец был светло-коричневых тонов. Эксперты уверяют: применив новейшие технологии и использовав терракотовую плитку, они настолько качественно обновят музей, что его облик придётся по душе самым требовательным эстетам.

Кроме того, предполагается, что обновлённый вид в прошлом главного императорского дворца России привлечёт большее число туристов. В ближайшее время проект будет направлен руководству Государственного Эрмитажа для рассмотрения, отмечает портал «Инфореактор».


 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:50

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