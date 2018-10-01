В ЮАР родились выведенные путем искусственного оплодотворения львята

25 августа текущего года на свет появились первые львята, выведенные путем искусственного осеменения. У львят наблюдается отменное здоровье и аппетит, назвали малышей Виктор и Изабель. На подобный шаг ученые решились из-за катастрофического падения популяции львов в этом регионе. Их рождаемость упала на 43%, и виной этом, как считают защитники природы, действия человека, а точнее развитие туризма в южной Африке.Собрав образцы спермы, исследователи приступили к изучению гормонального фона львиц, которые должны были вынашивать потомство. Явным признаком эмоционального равновесия самки было мирное поведение в момент сбора крови. Интересным фактом является то, что после искусственного оплодотворения львиц не держали в лабораторных условиях, а выпустили их на волю. Подобный способ разведения семейства кошачьих позволит спасти популяцию в регионе и станет настоящим прорывом в науке.