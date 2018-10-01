АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в 1958 году
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

В ЮАР родились выведенные путем искусственного оплодотворения львята

В Южно-африканской республике впервые родились львята, которые были выведены благодаря искусственному оплодотворению львицы. По мнению ученых, такой подход к размножению станет прорывом в науке.

В ЮАР родились выведенные путем искусственного оплодотворения львята


25 августа текущего года на свет появились первые львята, выведенные путем искусственного осеменения. У львят наблюдается отменное здоровье и аппетит, назвали малышей Виктор и Изабель. На подобный шаг ученые решились из-за катастрофического падения популяции львов в этом регионе. Их рождаемость упала на 43%, и виной этом, как считают защитники природы, действия человека, а точнее развитие туризма в южной Африке.

Собрав образцы спермы, исследователи приступили к изучению гормонального фона львиц, которые должны были вынашивать потомство. Явным признаком эмоционального равновесия самки было мирное поведение в момент сбора крови. Интересным фактом является то, что после искусственного оплодотворения львиц не держали в лабораторных условиях, а выпустили их на волю. Подобный способ разведения семейства кошачьих позволит спасти популяцию в регионе и станет настоящим прорывом в науке.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главный жених Бузовой оказался альфонсом женщины
«Незаконные действия»: ФБР вынудило
Алексей Купин раскритиковал фигуру Майи Донцовой
Родственники Олег Ефремов рассказали, что актер с
В Сети появились снимки BMW 3-Series перед
Саймон Марданшин называет ведущую «Дома-2» Ольгу
Компания Oukitel анонсировала новый смартфон K7
В ЮАР родились выведенные путем искусственного
«Лицо» на Марсе было предсказано в комиксах в
Вслед за Аленой Савкиной из конкурса «Человек
Volkswagen начал принимать предзаказы на
Карина Мишулина ради Тимура Еремеева не будет
У Таты Блюменкранц возникли серьезные проблемы со
Компания Xiaomi представила новые механические
Учёные «прочитали» историю Европы по альпийским
Александру Черно отправили на Остров любви без
В сеть попали фото до пластики русской "Ким
Голосовой помощник Siri помог пользователям
Появились слухи, что Иван Барзиков возвращается
Ученые: Когнитивные способности собак переоценены
Компания Oppo презентовала новый смартфон Realme
Ляйсан Утяшева сняла обручальное кольцо и
Эксперт рассказал, откуда планета Нибиру нанесет
Журналисты в Сколково протестировали беспилотную
Флагман Huawei Mate 20 прошел тестирование в
Хейтеры утверждают, что Ольга Бузова купила
Алена Водонаева причесала свои розовые локоны в
Жители Стамбула зафиксировали на видео
Лишенная водительских прав Юлия Началова купила
Новое поколение родстеров Mercedes-Benz SL
Просмотреть все новости