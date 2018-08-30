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Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала эротичный снимок в купальнике

Певица из группы Serebro, Ольга Серябкина сделала несколько сексуальных снимков в шерстяном нижнем белье. Под фото певица, также известная как Molly, описала свое видение современных отношений между мужчиной и женщиной.

Ольга Серябкина рассказала о сексе и показала эротичный снимок в купальнике


В описании певица, кроме прочего, написала о том, что важность количества партнеров у женщин преувеличена, что, возможно, женщины, как и мужчины, могут гордиться большим количеством сексуальных партнеров. У некоторых подписчиков такая позиция Molly вызвала негодование и массовые споры в комментариях. В качестве ответа на эти споры певица написала, что, по ее мнению, женщины всегда отдают, а мужчины только берут. Женщины являются магическими существами, энергетическими источниками более высокого порядка, нежели мужчины и потому они могут отдавать эту “энергию” кому пожелают, главное чтобы была некая страсть.

В конце записи Ольга Серябкина порекомендовала всем парням не использовать женщин в корыстных целях, а девушкам посоветовала любить сердцем, а думать головой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:01
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