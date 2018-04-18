Самый большой самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 запустят уже этим летом
По словам представителей компании Stratolaunch Systems, уже этим летом в воздух может подняться самый большой в мире самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351. Сообщается, что летательный аппарат уже прошел множество наземных испытаний, в которых он хорошо себя проявил.
Инженеры попытались сделать конструкция максимально легкой, чтобы аппарат без проблем мог подняться в воздух. Для этого были использованы современные материалы из композита. В целом система представляет собой двухфюзеляжный самолет с шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Созданный американцами самолет является рекордсменом не только по размерам, но и по размаху крыла. Таким образом, он обогнал аппарат Ан-225.
Стоит напомнить, что самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 предназначен для вывода ракетно-космических систем на околоземную орбиту прямо с воздуха. Это позволит доставить в космос около 6,12 тонн полезной нагрузки.
Инженеры попытались сделать конструкция максимально легкой, чтобы аппарат без проблем мог подняться в воздух. Для этого были использованы современные материалы из композита. В целом система представляет собой двухфюзеляжный самолет с шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Созданный американцами самолет является рекордсменом не только по размерам, но и по размаху крыла. Таким образом, он обогнал аппарат Ан-225.
Стоит напомнить, что самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 предназначен для вывода ракетно-космических систем на околоземную орбиту прямо с воздуха. Это позволит доставить в космос около 6,12 тонн полезной нагрузки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15