Самый большой самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 запустят уже этим летом

Инженеры попытались сделать конструкция максимально легкой, чтобы аппарат без проблем мог подняться в воздух. Для этого были использованы современные материалы из композита. В целом система представляет собой двухфюзеляжный самолет с шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Созданный американцами самолет является рекордсменом не только по размерам, но и по размаху крыла. Таким образом, он обогнал аппарат Ан-225.Стоит напомнить, что самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351 предназначен для вывода ракетно-космических систем на околоземную орбиту прямо с воздуха. Это позволит доставить в космос около 6,12 тонн полезной нагрузки.